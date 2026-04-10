Шахтар впевнено обіграв АЗ у Лізі конференцій

Донецький "Шахтар" впевнено переграв нідерландський "АЗ Алкмаар" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, поєдинок відбувся у Кракові на стадіоні імені Генріка Реймана та завершився з рахунком 3:0.

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У першому таймі команди діяли обережно і майже не створювали небезпечних моментів. За 45 хвилин був зафіксований лише один удар у площину воріт, тоді як суперник частіше загрожував після стандартів. На 24-й хвилині "гірники" втратили Ізакі Сілву через травму голови, і його замінив Бондаренко.

Перелом у другому таймі

Після перерви українська команда активізувалася в атаці. На 49-й хвилині Педріньо пробив зі штрафного у поперечину. Згодом воротар "Шахтаря" Дмитро Різник відбив небезпечний удар, а голкіпер суперника врятував свою команду після спроби Кауа Еліаса.

Рахунок було відкрито на 72-й хвилині. Педріньо вдало зіграв на підборі та відправив м’яч у сітку рикошетом від штанги.

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Дубль Аліссона і впевнена перемога

На 81-й хвилині Аліссон подвоїв перевагу, точно пробивши після відскоку у штрафному майданчику. Вже за дві хвилини він оформив дубль після передачі Егіналду, встановивши остаточний рахунок — 3:0.

У кінцівці матчу "АЗ Алкмаар" намагався скоротити відставання, однак реалізувати свої моменти не зміг.

Матч-відповідь відбудеться 16 квітня у Нідерландах. У разі виходу до півфіналу "Шахтар" зіграє з переможцем пари "Кристал Пелас" — "Фіорентина".

Раніше ми повідомляли, що Збірна України з футболу перемогла Албанію у товариському матчі з рахунком 1:0

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