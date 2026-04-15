Львів прийме фінал Кубка України з футболу 2025/26

Фінальний матч Кубка України з футболу сезону 2025/26 відбудеться у Львові 20 травня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні УАФ.

Гра пройде на стадіоні Арена Львів, який вдруге в історії прийматиме вирішальний матч турніру.

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Де і коли відбудеться фінал

Вперше фінал Кубка України у Львові відбувся у 2016 році, коли "Шахтар" переміг "Зорю" з рахунком 2:0.

Відтоді вирішальні матчі турніру проводили у різних містах України, зокрема в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Тернополі, Рівному та Житомирі.

Цього сезону Арена Львів стане четвертим стадіоном, який приймав фінал Кубка України більше одного разу.

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Хто зіграє у фіналі

Фіналісти визначаться за підсумками півфінальних матчів, які відбудуться 21–22 квітня.

У цих поєдинках "Буковина" зіграє проти "Динамо", а "Металіст 1925" зустрінеться з ФК "Чернігів".

У сезоні 2025/26 стадіон також використовується як домашня арена для клубів "Шахтар" та "Рух" в матчах чемпіонату України.

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