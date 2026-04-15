Львів прийме фінал Кубка України з футболу 2025/26
Фінальний матч Кубка України з футболу сезону 2025/26 відбудеться у Львові 20 травня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні УАФ.
Гра пройде на стадіоні Арена Львів, який вдруге в історії прийматиме вирішальний матч турніру.
Де і коли відбудеться фінал
Вперше фінал Кубка України у Львові відбувся у 2016 році, коли "Шахтар" переміг "Зорю" з рахунком 2:0.
Відтоді вирішальні матчі турніру проводили у різних містах України, зокрема в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Тернополі, Рівному та Житомирі.
Цього сезону Арена Львів стане четвертим стадіоном, який приймав фінал Кубка України більше одного разу.
Хто зіграє у фіналі
Фіналісти визначаться за підсумками півфінальних матчів, які відбудуться 21–22 квітня.
У цих поєдинках "Буковина" зіграє проти "Динамо", а "Металіст 1925" зустрінеться з ФК "Чернігів".
У сезоні 2025/26 стадіон також використовується як домашня арена для клубів "Шахтар" та "Рух" в матчах чемпіонату України.
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