"Буковель" внедрил международные экостандарты, а также мониторинг воды и воздуха, - акционер Захар Палица

"Буковель" опубликовал отчет об устойчивом развитии за 2025 год, в котором отражены экологические показатели и инициативы, реализуемые на курорте.

Об этом сообщил акционер курорта Захар Палица, передает Цензор.НЕТ.

Новый стандарт туризма

В частности, в отчете говорится, что за год компания высадила более 6 тысяч растений, провела международную сертификацию 12 отелей по системе Green Key, внедрила комплексный мониторинг качества воды и воздуха, а также продолжила развивать сферу сортировки и безопасной утилизации отходов.

"Буковель" формирует новый стандарт туризма в Украине — ответственного, устойчивого и экологически сознательного. Представленный отчет — это не только итог года, но и дорожная карта будущего развития курорта. И пример для всей отрасли — как крупнейший курорт Восточной Европы интегрирует устойчивое развитие во все операционные процессы компании", — отметил Захар Палица.

Читайте также: "Состояние воды и воздуха онлайн": курорт "Буковель" открыл доступ к данным о качестве воды и воздуха

Социальные инициативы

Отчет также охватывает социальные инициативы — инклюзивность, программы для ветеранов, культурные проекты, а также международное сотрудничество и первое социологическое исследование туристической дестинации при поддержке КНУ им. Т. Шевченко и Днепровского политехнического университета.

Экологические данные

"В отчете впервые собраны экологические данные в единой системе. Курорт анализирует ключевые показатели: потребление ресурсов, использование воды и управление отходами, что позволило определить зоны воздействия и сформировать цели по снижению экологической нагрузки. Особое внимание уделено мониторингу качества воды как одному из приоритетов для безопасного и комфортного отдыха гостей", — сообщил руководитель Офиса устойчивого развития курорта "Буковель" Богдан Красавцев.

Ключевые цифры 2025 года:

28 581 т CO₂e — общий углеродный след,

31 анализ — мониторинг качества воды,

30% — цель сокращения выбросов к 2030 году,

12 отелей — сертифицировано по стандарту Green Key,

6 000+ растений — высажено для поддержания экосистем,

16 контейнеров — оборудовано для сортировки мусора,

85% представителей бизнеса отмечают положительное влияние курорта на развитие предпринимательства в регионе,

80% жителей подтверждают положительное экономическое влияние курорта на сообщество,

5 меморандумов подписано в рамках сотрудничества с государственными, общественными и образовательными учреждениями.

Как сообщалось ранее, недавно курорт запустил дашборд, где в режиме онлайн отображается информация о качестве воздуха, состоянии воды и других экологических показателях.