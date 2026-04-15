РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10028 посетителей онлайн
Новости
510 11

"Буковель" внедрил международные экостандарты, а также мониторинг воды и воздуха, - акционер Захар Палица

Новости компаний

Буковель ввел международные экостандарты

"Буковель" опубликовал отчет об устойчивом развитии за 2025 год, в котором отражены экологические показатели и инициативы, реализуемые на курорте.

Об этом сообщил акционер курорта Захар Палица, передает Цензор.НЕТ.

Новый стандарт туризма

В частности, в отчете говорится, что за год компания высадила более 6 тысяч растений, провела международную сертификацию 12 отелей по системе Green Key, внедрила комплексный мониторинг качества воды и воздуха, а также продолжила развивать сферу сортировки и безопасной утилизации отходов.

"Буковель" формирует новый стандарт туризма в Украине — ответственного, устойчивого и экологически сознательного. Представленный отчет — это не только итог года, но и дорожная карта будущего развития курорта. И пример для всей отрасли — как крупнейший курорт Восточной Европы интегрирует устойчивое развитие во все операционные процессы компании", — отметил Захар Палица.

Социальные инициативы

Отчет также охватывает социальные инициативы — инклюзивность, программы для ветеранов, культурные проекты, а также международное сотрудничество и первое социологическое исследование туристической дестинации при поддержке КНУ им. Т. Шевченко и Днепровского политехнического университета.

Экологические данные

"В отчете впервые собраны экологические данные в единой системе. Курорт анализирует ключевые показатели: потребление ресурсов, использование воды и управление отходами, что позволило определить зоны воздействия и сформировать цели по снижению экологической нагрузки. Особое внимание уделено мониторингу качества воды как одному из приоритетов для безопасного и комфортного отдыха гостей", — сообщил руководитель Офиса устойчивого развития курорта "Буковель" Богдан Красавцев.

Ключевые цифры 2025 года:

  • 28 581 т CO₂e — общий углеродный след,
  • 31 анализ — мониторинг качества воды,
  • 30% — цель сокращения выбросов к 2030 году,
  • 12 отелей — сертифицировано по стандарту Green Key,
  • 6 000+ растений — высажено для поддержания экосистем,
  • 16 контейнеров — оборудовано для сортировки мусора,
  • 85% представителей бизнеса отмечают положительное влияние курорта на развитие предпринимательства в регионе,
  • 80% жителей подтверждают положительное экономическое влияние курорта на сообщество,
  • 5 меморандумов подписано в рамках сотрудничества с государственными, общественными и образовательными учреждениями.

Как сообщалось ранее, недавно курорт запустил дашборд, где в режиме онлайн отображается информация о качестве воздуха, состоянии воды и других экологических показателях.

Автор: 

Буковель (60) курорт (116) экология (1574)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Краще б той захар, я так розумію родич депутата палиці, територіальний центр комплектації у Буковелі розгорнув.
показать весь комментарий
15.04.2026 17:46
+3
Це інопланетяни.Країна вмивається кровью,а в них еководичка.СУУУКІ!!!!
показать весь комментарий
15.04.2026 17:56
+2
Настолько фиолетово это все сейчас от сыны приснопамятного Бениного гельминта, что аж неудобно.
показать весь комментарий
15.04.2026 17:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Настолько фиолетово это все сейчас от сыны приснопамятного Бениного гельминта, что аж неудобно.
показать весь комментарий
15.04.2026 17:45
Вертухаї каламойського з Буковелі, як військовозобов'язані, про щось там «ЗВІТУЮТЬ»???
показать весь комментарий
15.04.2026 18:17
Краще б той захар, я так розумію родич депутата палиці, територіальний центр комплектації у Буковелі розгорнув.
показать весь комментарий
15.04.2026 17:46 Ответить
можна навіть два Центри: ТЦК один і ще й СП (можна навіть не один)
15.04.2026 17:51
15.04.2026 17:51 Ответить
Це син, батько буковель йому віддав
15.04.2026 18:20
15.04.2026 18:20 Ответить
А розвинута система ППО та сховищ?
15.04.2026 17:53
15.04.2026 17:53 Ответить
не потрібно взагалі.Рашист гарантує.що не буде наносити удари...
15.04.2026 17:57
15.04.2026 17:57 Ответить
Це інопланетяни.Країна вмивається кровью,а в них еководичка.СУУУКІ!!!!
показать весь комментарий
15.04.2026 17:56 Ответить
А хіба туди щось прилітало,про все домовлено
15.04.2026 17:59
15.04.2026 17:59 Ответить
Намародерили захватили Карпати зробили концтабір і хазяйнують
15.04.2026 18:16
15.04.2026 18:16
 
 