"Буковель" запровадив міжнародні екостандарти, а також моніторинг води та повітря, - акціонер Захар Палиця
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"Буковель" оприлюднив звіт зі сталого розвитку за 2025 рік, в якому зафіксовані екологічні показники та ініціативи, що впроваджуються на курорті.
Про це повідомив акціонер курорту Захар Палиця, передає Цензор.НЕТ.
Новий стандарт туризму
Зокрема, у звіті йдеться, що за рік компанія висадила понад 6 тисяч рослин, провела міжнародну сертифікацію 12 готелів за системою Green Key, запровадила комплексний моніторинг якості води та повітря, а також продовжила розвивати сферу сортування та безпечної утилізації відходів.
"Буковель" формує новий стандарт туризму в Україні — відповідального, сталого та екологічно свідомого. Представлений звіт — це не лише підсумок року, а й дорожня карта майбутнього розвитку курорту. Та приклад для всієї галузі – як найбільший курорт Східної Європи інтегрує сталий розвиток у всі операційні процеси компанії", - зазначив Захар Палиця.
Соціальні ініціативи
Звіт також охоплює соціальні ініціативи — інклюзивність, ветеранські програми, культурні проєкти, а також міжнародну співпрацю та перше соціологічне дослідження туристичної дестинації за підтримки КНУ ім. Т. Шевченка та Дніпровської політехніки.
Екологічні дані
"У звіті вперше зібрано екологічні дані в єдиній системі. Курорт аналізує ключові показники: споживання ресурсів, використання води та управління відходами, що дозволило визначити зони впливу та сформувати цілі зі зменшення екологічного навантаження. Окрему увагу приділено моніторингу якості води як одному з пріоритетів для безпечного та комфортного відпочинку гостей", — повідомив керівник Офісу сталого розвитку курорту "Буковель" Богдан Красавцев.
Ключові цифри 2025 року:
- 28 581 т CO₂e — загальний вуглецевий слід,
- 31 аналіз — моніторинг якості води,
- 30% — ціль скорочення викидів до 2030 року,
- 12 готелів — сертифіковано за стандартом Green Key,
- 6 000+ рослин — висаджено для підтримки екосистем,
- 16 контейнерів — облаштовано для сортування сміття,
- 85% представників бізнесу відзначають позитивний вплив курорту на розвиток підприємництва в регіоні,
- 80% мешканців підтверджують позитивний економічний вплив курорту на громаду,
- 5 меморандумів підписано в рамках співпраці з державними, громадськими та освітніми інституціями.
Як повідомлялося раніше, нещодавно курорт запустив дашборд, де в режимі онлайн відображається інформація про якість повітря, стан води та інші екологічні показники.
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