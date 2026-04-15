В ТЦК доставили мужчину, который сопровождал детей в школьном автобусе, - Нацполиция

В Черниговской области полицейские доставили в ТЦК и СП мужчину, сопровождавшего детей в автобусе. Он нарушил правила воинского учета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об инциденте в Козельце рассказали в ГУ Нацполиции в Черниговской области.

Что известно

"Вчера во время проверки документов у мужчины, который сопровождал детей в школьном автобусе, полицейские установили, что он нарушил правила воинского учета (ст. 210 КоАП)", — говорится в сообщении.

Как отмечается, детей пересадили в другой автобус, после чего они продолжили поездку.

Мужчину доставили в ТЦК

Также в полиции отметили, что мужчину доставили в ТЦК и СП, в отношении него составлен административный протокол.

