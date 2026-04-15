В ТЦК доставили мужчину, который сопровождал детей в школьном автобусе, - Нацполиция
В Черниговской области полицейские доставили в ТЦК и СП мужчину, сопровождавшего детей в автобусе. Он нарушил правила воинского учета.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об инциденте в Козельце рассказали в ГУ Нацполиции в Черниговской области.
Что известно
"Вчера во время проверки документов у мужчины, который сопровождал детей в школьном автобусе, полицейские установили, что он нарушил правила воинского учета (ст. 210 КоАП)", — говорится в сообщении.
Как отмечается, детей пересадили в другой автобус, после чего они продолжили поездку.
Мужчину доставили в ТЦК
Также в полиции отметили, что мужчину доставили в ТЦК и СП, в отношении него составлен административный протокол.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Фізично здорові Ухіллеси які під бабиною юпкою/піською/каблуком і не вилазять? Звброньовані жлоби з пожиттєвою групою "інвалідності"???
Навіщо таку маячню писати
Деталі: За його словами, повернення до України чоловіків мобілізаційного віку - це "питання справедливості" і закону. вони там вже договорилися , такщо біжи далі зайчику ,десь у Зімбаве
то зовсім злобні. кажуть їх тренував Кобзон особисто!
Тобто, це був водій автобуса, а не "супроводжуючий"... І скоріш за все, він їздив не перший день і через блок-пости також. І раптом, виявили "порушення правил обліку". Чи хтось просто план вирішив виконати?