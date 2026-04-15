РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10028 посетителей онлайн
Новости Конфликт с ТЦК
2 727 38

В ТЦК доставили мужчину, который сопровождал детей в школьном автобусе, - Нацполиция

автобус, школьный

В Черниговской области полицейские доставили в ТЦК и СП мужчину, сопровождавшего детей в автобусе. Он нарушил правила воинского учета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об инциденте в Козельце рассказали в ГУ Нацполиции в Черниговской области.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"Вчера во время проверки документов у мужчины, который сопровождал детей в школьном автобусе, полицейские установили, что он нарушил правила воинского учета (ст. 210 КоАП)", — говорится в сообщении.

Как отмечается, детей пересадили в другой автобус, после чего они продолжили поездку.

Мужчину доставили в ТЦК

Также в полиции отметили, что мужчину доставили в ТЦК и СП, в отношении него составлен административный протокол.

Автор: 

Нацполиция (16805) ТЦК (1021) Черниговская область (1519) Черниговский район (178) Козелец (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Як я розумію,що кацапи це окупанти,а наша влада це загарбники!
показать весь комментарий
15.04.2026 17:59 Ответить
+10
Точно.Деякі навіть імітують приступи епілепсії ,травми голови, сердечні приступи , а потім спеціально помирають щоб дискредитувати ТЦК .
показать весь комментарий
15.04.2026 18:24 Ответить
+9
показать весь комментарий
15.04.2026 18:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не правильно розумієте. Свою владу ви вибрали самі, а кацапів ні.
показать весь комментарий
15.04.2026 18:09 Ответить
А що запарєбрікавай орк, в Україні глаголить???
показать весь комментарий
15.04.2026 18:16 Ответить
Готовий відповісти за свої слова?
показать весь комментарий
15.04.2026 18:05 Ответить
багато готових, не вийобуйся
показать весь комментарий
15.04.2026 18:06 Ответить
СРАЧ!!!
показать весь комментарий
15.04.2026 18:16 Ответить
Хто ? оті Смєтуни які смєтут лідора, якщо забронзовєєт?
Фізично здорові Ухіллеси які під бабиною юпкою/піською/каблуком і не вилазять? Звброньовані жлоби з пожиттєвою групою "інвалідності"???
Навіщо таку маячню писати
показать весь комментарий
15.04.2026 18:09 Ответить
ахаха неухілес з Новегії правильного життя українців вчить. скоро тебе влада Норвегії депортує в Україну і умнічати будеш в штурмовій бригаді на нулю
показать весь комментарий
15.04.2026 18:48 Ответить
Пряма мова Зеленського: "Що стосується молодих людей, які сьогодні не в Україні, а за кордоном. Передусім, це різні молоді люди. Я погоджуюсь з вами щодо тих молодих людей, які є мобілізаційного віку, і які поїхали за кордон. І поїхали тимчасово, але виявилося, що на роки. І багато хто з них поїхав, порушуючи, відповідно, українське законодавство. Відповідні наші служби обох країн повинні займатись цим питанням".

Деталі: За його словами, повернення до України чоловіків мобілізаційного віку - це "питання справедливості" і закону. вони там вже договорилися , такщо біжи далі зайчику ,десь у Зімбаве
показать весь комментарий
15.04.2026 18:52 Ответить
До того "потім" ще треба дожити. А війні ні кінця, ні краю.
показать весь комментарий
15.04.2026 18:03 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2026 18:03 Ответить
галіме іпсо. він електрода вставив спеціально, шоб обісрати тцк.
показать весь комментарий
15.04.2026 18:18 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2026 18:24 Ответить
"а потім спеціально помирають щоб дискредитувати"
то зовсім злобні. кажуть їх тренував Кобзон особисто!
показать весь комментарий
15.04.2026 18:33 Ответить
Про яке відео йдеться?
показать весь комментарий
15.04.2026 18:38 Ответить
Железные факты. Можно верить😁
показать весь комментарий
15.04.2026 18:42 Ответить
Жаргоном влади... бо лох.
показать весь комментарий
15.04.2026 18:06 Ответить
Коротше,нічого святого у тцкунів.
показать весь комментарий
15.04.2026 18:07 Ответить
Ну, в них вибір не великий. Або той кого зловили піде в штурм - або сам працівник тцк.
показать весь комментарий
15.04.2026 18:31 Ответить
Від участі від спротиву раш#истам прикривався українськими дітьми ?
показать весь комментарий
15.04.2026 18:09 Ответить
Прикривався від кого? Від "шахеда"? Пишуть що супроводжував.
показать весь комментарий
15.04.2026 18:15 Ответить
А могли просто принести повістку додому або повістку в суд...
показать весь комментарий
15.04.2026 18:13 Ответить
А що ви хотіли? Якщо порушник військового обліку, то потрібно такого ухилянта мобілізовувати навіть з похорон дружини або дитини! Захист Батьківщини понад усе, міндічі та кошові не дадуть збрехати!
показать весь комментарий
15.04.2026 18:14 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2026 18:34 Ответить
Ось і пришли буряти , але є нюанс один..
показать весь комментарий
15.04.2026 18:14 Ответить
Раніше я такі коментарі сприймав як перебільшення. Але зараз, навіть не акцентуючи увагу на садистських умовах утримання в тцк, розумію, що у переважаючої більшості бусифіуованих одна дорога в штурмові війська мясника сирського. А це гарантовано смерть, каліцтво, або полон.
показать весь комментарий
15.04.2026 18:38 Ответить
Думать исключительно сегодняшним днём это признак слабоумия, особенно это недопустимо со стороны власть имущих, только скудные умишком людишки могут не понимать к чему может привести отлов людей по улицам и дворам, Янукович он тоже не думал к чему может привести разгон дубинами студентов, а сегодня у нас ставки повыше.
показать весь комментарий
15.04.2026 18:20 Ответить
Як зазначається, дітей перемістили в інший автобус, після чого вони продовжили поїздку.
Тобто, це був водій автобуса, а не "супроводжуючий"... І скоріш за все, він їздив не перший день і через блок-пости також. І раптом, виявили "порушення правил обліку". Чи хтось просто план вирішив виконати?
показать весь комментарий
15.04.2026 18:25 Ответить
За екзистенційні мільярди євро і платити треба екзистенційно, нема на кого нарікати.
показать весь комментарий
15.04.2026 18:27 Ответить
У дітей шок, найближче життя сто відсотків будуть ненавидіти міліцію разом з усіма людьми у пікселі. Воно так на бумазі гарно звучить - взяли та поїхали іншим автобусом.
показать весь комментарий
15.04.2026 18:38 Ответить
 
 