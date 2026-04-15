До ТЦК доставили чоловіка, який супроводжував дітей у шкільному автобусі, - Нацполіція

На Чернігівщині поліцейські доставили до ТЦК та СП чоловіка, який супроводжував дітей в автобусі. Він порушив правила військового обліку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про інцидент у Козельці розповіли в ГУ Нацполіції в Чернігівській області.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

"Вчора під час перевірки документів у чоловіка, який був супроводжуючим дітей у шкільному автобусі, поліцейські встановили, що він порушив правила військового обліку (ст. 210 КУпАП)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, дітей перемістили в інший автобус, після чого вони продовжили поїздку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗМІ проаналізували статки 62 керівників обласних ТЦК та СП: 10% з них стали фігурантами кримінальних справ

Чоловіка доставили до ТЦК

Також у поліції зазначили, що чоловіка доставлено до ТЦК та СП, щодо нього складено адміністративний протокол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ТЦК пояснили, чому оштрафували батька п’ятьох дітей із відстрочкою: Не пройшов повторну ВЛК