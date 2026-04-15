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Новини Конфлікт із ТЦК
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До ТЦК доставили чоловіка, який супроводжував дітей у шкільному автобусі, - Нацполіція

автобус,шкільний

На Чернігівщині поліцейські доставили до ТЦК та СП чоловіка, який супроводжував дітей в автобусі. Він порушив правила військового обліку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про інцидент у Козельці розповіли в ГУ Нацполіції в Чернігівській області.

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Що відомо

"Вчора під час перевірки документів у чоловіка, який був супроводжуючим дітей у шкільному автобусі, поліцейські встановили, що він порушив правила військового обліку (ст. 210 КУпАП)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, дітей перемістили в інший автобус, після чого вони продовжили поїздку.

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Чоловіка доставили до ТЦК

Також у поліції зазначили, що чоловіка доставлено до ТЦК та СП, щодо нього складено адміністративний протокол.

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Автор: 

Нацполіція (15858) ТЦК та СП (1294) Чернігівська область (1425) Чернігівський район (203) Козелець (1)
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Топ коментарі
+41
Точно.Деякі навіть імітують приступи епілепсії ,травми голови, сердечні приступи , а потім спеціально помирають щоб дискредитувати ТЦК .
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15.04.2026 18:24 Відповісти
+33
Як я розумію,що кацапи це окупанти,а наша влада це загарбники!
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15.04.2026 17:59 Відповісти
+29
А що ви хотіли? Якщо порушник військового обліку, то потрібно такого ухилянта мобілізовувати навіть з похорон дружини або дитини! Захист Батьківщини понад усе, міндічі та кошові не дадуть збрехати!
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15.04.2026 18:14 Відповісти

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