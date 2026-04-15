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До ТЦК доставили чоловіка, який супроводжував дітей у шкільному автобусі, - Нацполіція
На Чернігівщині поліцейські доставили до ТЦК та СП чоловіка, який супроводжував дітей в автобусі. Він порушив правила військового обліку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про інцидент у Козельці розповіли в ГУ Нацполіції в Чернігівській області.
Що відомо
"Вчора під час перевірки документів у чоловіка, який був супроводжуючим дітей у шкільному автобусі, поліцейські встановили, що він порушив правила військового обліку (ст. 210 КУпАП)", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, дітей перемістили в інший автобус, після чого вони продовжили поїздку.
Чоловіка доставили до ТЦК
Також у поліції зазначили, що чоловіка доставлено до ТЦК та СП, щодо нього складено адміністративний протокол.
Топ коментарі
+41 Oleg Iskra #524012
показати весь коментар15.04.2026 18:24 Відповісти Посилання
+33 Tutu Tutukin
показати весь коментар15.04.2026 17:59 Відповісти Посилання
+29 Юрий Хохлов #565012
показати весь коментар15.04.2026 18:14 Відповісти Посилання
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