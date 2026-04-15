В Киеве открыли центр "Аскольд" для людей с инвалидностью, - Кличко

В Киеве открыли новое безбарьерное помещение городского реабилитационного центра "Аскольд", где будут оказывать комплексную помощь взрослым людям с инвалидностью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В центре доступны услуги для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также для тех, кто проходит восстановление после ампутаций. Особое внимание уделяется ветеранам, возвращающимся к гражданской жизни.

Комплексная реабилитация и новые возможности

В учреждении функционируют несколько направлений помощи. В частности, работают отделения социальной, психологической, профессиональной и трудовой реабилитации. Также оборудовано пространство для физкультурно-спортивного восстановления.

Для развития практических навыков открыты специализированные мастерские. Посетители могут обучаться кулинарии, швейному делу, компьютерным технологиям и 3D-печати. Отдельно создана среда, где люди могут отрабатывать навыки самостоятельной жизни.

Центр рассчитан на одновременное обслуживание до 60 человек. В помещении есть укрытие, а также детское пространство, что позволяет совмещать реабилитацию с семейной жизнью.

Поддержка трудоустройства людей с инвалидностью

Городские власти подчеркивают важность интеграции людей с инвалидностью в рынок труда. По словам мэра, развитие таких центров является частью системной политики Киева.

"Особенно это важно для ветеранов, которые возвращаются к гражданской жизни. И город системно развивает такие центры", – отметил Виталий Кличко.

По официальным данным, в течение 2025 года в столице трудоустроили более 68 тысяч человек с инвалидностью. В городской администрации подчеркивают, что этот показатель планируют увеличивать благодаря расширению сети реабилитационных центров и программ поддержки.

