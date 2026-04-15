У Києві відкрили центр "Аскольд" для людей з інвалідністю, - Кличко

У Києві відкрили новий безбар’єрний простір міського центру реабілітації "Аскольд", де надаватимуть комплексну допомогу дорослим людям з інвалідністю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні мера Києва Віталія Кличка в Телеграм.

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У центрі доступні послуги для людей із порушеннями опорно-рухового апарату, а також для тих, хто проходить відновлення після ампутацій. Особливу увагу приділяють ветеранам, які повертаються до цивільного життя.

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Комплексна реабілітація та нові можливості

У закладі функціонують кілька напрямів допомоги. Зокрема, працюють відділення соціальної, психологічної, професійної та трудової реабілітації. Також облаштовано простір для фізкультурно-спортивного відновлення.

Для розвитку практичних навичок відкриті спеціалізовані майстерні. Відвідувачі можуть навчатися кулінарії, швейній справі, комп’ютерним технологіям і 3D-друку. Окремо створено середовище, де люди можуть відпрацьовувати навички самостійного життя.

Центр розрахований на одночасне обслуговування до 60 осіб. У приміщенні є укриття, а також дитячий простір, що дозволяє поєднувати реабілітацію з сімейним життям.

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Підтримка працевлаштування людей з інвалідністю

Міська влада наголошує на важливості інтеграції людей з інвалідністю у ринок праці. За словами мера, розвиток таких центрів є частиною системної політики Києва.

"Особливо це важливо для ветеранів, які повертаються до цивільного життя. І місто системно розвиває такі центри", – зазначив Віталій Кличко.

За офіційними даними, протягом 2025 року у столиці працевлаштували понад 68 тисяч осіб з інвалідністю. У міській адміністрації підкреслюють, що цей показник планують збільшувати завдяки розширенню мережі реабілітаційних центрів і програм підтримки.

Раніше Кличко передав 1100 безпілотників різних типів від киян бригаді оперативного призначення "Буревій" Нацгвардії України.

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