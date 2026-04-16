Российские дроны атаковали Харьков: попадания в трех районах, пострадали как минимум два человека

В ночь на 16 апреля Харьков подвергся атаке вражеских ударных беспилотников; в городе зафиксированы попадания в нескольких районах и есть пострадавшие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях городского головы Игоря Терехова и начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удары по городу и последствия

По данным мэра, по Харькову было зафиксировано как минимум два удара дронами. Один из них пришелся на Слободской район.

Также сообщается о попадании в Индустриальном районе возле жилой застройки.

"Один из "шахедов" ударил возле жилых домов в Индустриальном районе города. Последствия уточняем", - отметил Игорь Терехов.

В результате взрыва во дворе многоэтажного дома загорелись гражданские автомобили.

Терехов позже добавил, что в Немишлянском районе в результате падения вражеского дрона на дорогу повреждены несколько частных домов и перебит газопровод.

Пострадавшие и работа экстренных служб

В результате удара в Немишлянском районе пострадали два человека.

По словам Олега Синегубова, в результате вражеского удара пострадали 66-летний мужчина и 77-летняя женщина. Медики оказывают всю необходимую помощь".

На местах попаданий работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий атаки и уточнение информации о повреждениях.

