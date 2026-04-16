Российские дроны атаковали Харьков: попадания в трех районах, пострадали как минимум два человека
В ночь на 16 апреля Харьков подвергся атаке вражеских ударных беспилотников; в городе зафиксированы попадания в нескольких районах и есть пострадавшие.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях городского головы Игоря Терехова и начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова.
Удары по городу и последствия
По данным мэра, по Харькову было зафиксировано как минимум два удара дронами. Один из них пришелся на Слободской район.
Также сообщается о попадании в Индустриальном районе возле жилой застройки.
"Один из "шахедов" ударил возле жилых домов в Индустриальном районе города. Последствия уточняем", - отметил Игорь Терехов.
В результате взрыва во дворе многоэтажного дома загорелись гражданские автомобили.
Терехов позже добавил, что в Немишлянском районе в результате падения вражеского дрона на дорогу повреждены несколько частных домов и перебит газопровод.
Пострадавшие и работа экстренных служб
В результате удара в Немишлянском районе пострадали два человека.
По словам Олега Синегубова, в результате вражеского удара пострадали 66-летний мужчина и 77-летняя женщина. Медики оказывают всю необходимую помощь".
На местах попаданий работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий атаки и уточнение информации о повреждениях.
