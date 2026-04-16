Російські дрони атакували Харків: влучання у трьох районах, постраждали щонайменше двоє людей
У ніч на 16 квітня Харків зазнав атаки ворожих ударних безпілотників, у місті зафіксовано влучання в кількох районах та постраждалих.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях міського голови Ігоря Терехова та начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Удари по місту та наслідки
За даними міського голови, по Харкову було зафіксовано щонайменше два удари дронами. Один із них прийшовся по Слобідському району.
Також повідомляється про влучання в Індустріальному районі біля житлової забудови.
"Один із "шахедів" ударив біля житлових будинків в Індустріальному районі міста. Наслідки уточнюємо", — зазначив Ігор Терехов.
Унаслідок вибуху у дворі багатоповерхового будинку спалахнули цивільні автомобілі.
Терехов пізніше додав, що у Немишлянському районі внаслідок падіння ворожого дрону на дорогу, пошкоджено кілька приватних будинків та перебито газогін.
Постраждалі та робота екстрених служб
Внаслідок удару в Немишлянському районі постраждали двоє людей.
За словами Олега Синєгубова, внаслідок ворожого удару постраждали 66-річний чоловік та 77-річна жінка. Медики надають всю необхідну допомогу".
На місцях влучань працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо пошкоджень.
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