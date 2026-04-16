Російські дрони атакували Харків: влучання у трьох районах, постраждали щонайменше двоє людей

У ніч на 16 квітня Харків зазнав атаки ворожих ударних безпілотників, у місті зафіксовано влучання в кількох районах та постраждалих.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях міського голови Ігоря Терехова та начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

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Удари по місту та наслідки

За даними міського голови, по Харкову було зафіксовано щонайменше два удари дронами. Один із них прийшовся по Слобідському району.

Також повідомляється про влучання в Індустріальному районі біля житлової забудови.

"Один із "шахедів" ударив біля житлових будинків в Індустріальному районі міста. Наслідки уточнюємо", — зазначив Ігор Терехов.

Унаслідок вибуху у дворі багатоповерхового будинку спалахнули цивільні автомобілі.

Терехов пізніше додав, що у Немишлянському районі внаслідок падіння ворожого дрону на дорогу, пошкоджено кілька приватних будинків та перебито газогін.

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Постраждалі та робота екстрених служб

Внаслідок удару в Немишлянському районі постраждали двоє людей.

За словами Олега Синєгубова, внаслідок ворожого удару постраждали 66-річний чоловік та 77-річна жінка. Медики надають всю необхідну допомогу".

На місцях влучань працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо пошкоджень.

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