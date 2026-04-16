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Новини Фото Атака БпЛА на Київщину
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У Київській області горить склад після атаки РФ. ФОТО

Пожежа у приміщенні підприємства Білоцерківського району після атаки РФ

У Білоцерківському районі Київської області внаслідок російської атаки зафіксовано влучання у виробничо-складську будівлю підприємства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ДСНС.

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Наслідки удару

У результаті атаки виникла пожежа на площі близько 800 квадратних метрів.

Наразі триває ліквідація загоряння. 

На Київщині внаслідок атаки загорілося підприємство
Фото: ДСНС
  • Раніше ми повідомляли, що увечері 15 квітня російські військові атакували Дніпро. Унаслідок обстрілу постраждали троє людей. 

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Автор: 

Біла Церква (186) Київська область (4726) підприємство (403) атака (1858) Білоцерківський район (71)
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