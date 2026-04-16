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У Київській області горить склад після атаки РФ. ФОТО
У Білоцерківському районі Київської області внаслідок російської атаки зафіксовано влучання у виробничо-складську будівлю підприємства.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ДСНС.
Наслідки удару
У результаті атаки виникла пожежа на площі близько 800 квадратних метрів.
Наразі триває ліквідація загоряння.
- Раніше ми повідомляли, що увечері 15 квітня російські військові атакували Дніпро. Унаслідок обстрілу постраждали троє людей.
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