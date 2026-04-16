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В Киевской области горит склад после атаки РФ
В Белоцерковском районе Киевской области в результате российского удара зафиксировано попадание в производственно-складское здание предприятия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГСЧС.
Последствия удара
В результате атаки возник пожар на площади около 800 квадратных метров.
В настоящее время продолжается ликвидация возгорания.
- Ранее мы сообщали, что вечером 15 апреля российские военные атаковали Днепр. В результате обстрела пострадали три человека.
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