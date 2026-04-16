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В Киевской области горит склад после атаки РФ

Пожар в помещении предприятия Белоцерковского района после атаки РФ

В Белоцерковском районе Киевской области в результате российского удара зафиксировано попадание в производственно-складское здание предприятия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГСЧС.

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Последствия удара

В результате атаки возник пожар на площади около 800 квадратных метров.

В настоящее время продолжается ликвидация возгорания. 

В Киевской области в результате атаки загорелось предприятие
Фото: ГСЧС
  • Ранее мы сообщали, что вечером 15 апреля российские военные атаковали Днепр. В результате обстрела пострадали три человека. 

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Автор: 

Белая Церковь (203) Киевская область (4756) предприятие (241) атака (1788) Белоцерковский район (70)
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