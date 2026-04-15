В Днепре после российской атаки возник пожар в учебном заведении, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 15 апреля российские военные атаковали Днепр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Днепропетровскую ОВА.

На месте атаки возник пожар. Предварительно, обошлось без погибших и раненых, - подчеркнули в ОВА.

Позже глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что вследствие вражеской атаки произошло возгорание на территории учебного заведения.

Огонь спасатели уже потушили. Никто не пострадал.

Обстрел Днепра 14 апреля

Ранее сообщалось, что 14 апреля рашисты нанесли удар по Днепру: 5 погибших, 25 раненых.

По состоянию на утро 15 апреля 2026 года 19 человек остаются в больницах.

В городе объявлен день траура.

