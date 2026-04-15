В Днепре после российской атаки возник пожар в учебном заведении, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером 15 апреля российские военные атаковали Днепр.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Днепропетровскую ОВА.
На месте атаки возник пожар. Предварительно, обошлось без погибших и раненых, - подчеркнули в ОВА.
Позже глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что вследствие вражеской атаки произошло возгорание на территории учебного заведения.
Огонь спасатели уже потушили. Никто не пострадал.
Обстрел Днепра 14 апреля
- Ранее сообщалось, что 14 апреля рашисты нанесли удар по Днепру: 5 погибших, 25 раненых.
- По состоянию на утро 15 апреля 2026 года 19 человек остаются в больницах.
- В городе объявлен день траура.
