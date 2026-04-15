Новости
19 человек в больнице после вчерашнего удара РФ по Днепру, 13 - в реанимации, двое - критически "тяжелые"

Обстрел Днепра

По состоянию на утро 15 апреля 2026 года 19 человек остаются в больницах после удара по Днепру, нанесенного врагом накануне.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Состояние раненых

Как отмечается, 13 человек находятся в реанимации. Двое в критически тяжелом состоянии - это мужчины 51 и 45 лет.

"Остальные госпитализированные - в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Восемь пострадавших проходят амбулаторное лечение.

Читайте также: Обстрелы Днепропетровской области: раненый, пожары и разрушения. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Читайте также: Враг атаковал центр Днепра: ранена женщина, горит административное здание. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

