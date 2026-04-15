19 человек в больнице после вчерашнего удара РФ по Днепру, 13 - в реанимации, двое - критически "тяжелые"
По состоянию на утро 15 апреля 2026 года 19 человек остаются в больницах после удара по Днепру, нанесенного врагом накануне.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Состояние раненых
Как отмечается, 13 человек находятся в реанимации. Двое в критически тяжелом состоянии - это мужчины 51 и 45 лет.
"Остальные госпитализированные - в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.
Восемь пострадавших проходят амбулаторное лечение.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что 14 апреля рашисты нанесли удар по Днепру: 5 погибших, 25 раненых.
- После ракетного удара РФ по Днепру 22 раненых в настоящее время остаются в больницах.
- В городе объявлен день траура.
