19 людей у лікарні після вчорашнього удару РФ по Дніпру, 13 - в реанімації, двоє - у критично важкому стані

Станом на ранок 15 квітня 2026 року 19 людей залишаються у лікарнях після удару по Дніпру, якого ворог завдав напередодні.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Стан поранених

Як зазначається, 13 людей перебувають у реанімації. Двоє у критично важкому стані - це чоловіки 51 і 45 років.

"Решта ушпиталених - у стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Восьмеро постраждалих лікуються амбулаторно.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що 14 квітня рашисти вдарили по Дніпру: 5 загиблих, 25 поранених.

Після ракетного удару РФ по Дніпру 22 поранених наразі залишаються у лікарнях.

У місті оголошено день жалоби.

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