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19 людей у лікарні після вчорашнього удару РФ по Дніпру, 13 - в реанімації, двоє - у критично важкому стані
Станом на ранок 15 квітня 2026 року 19 людей залишаються у лікарнях після удару по Дніпру, якого ворог завдав напередодні.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Стан поранених
Як зазначається, 13 людей перебувають у реанімації. Двоє у критично важкому стані - це чоловіки 51 і 45 років.
"Решта ушпиталених - у стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Восьмеро постраждалих лікуються амбулаторно.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що 14 квітня рашисти вдарили по Дніпру: 5 загиблих, 25 поранених.
- Після ракетного удару РФ по Дніпру 22 поранених наразі залишаються у лікарнях.
- У місті оголошено день жалоби.
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