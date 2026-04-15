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Новини Атака на Дніпро
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Росія атакувала Дніпро: троє людей постраждали. ФОТОрепортаж

Атака на Дніпро

Увечері 15 квітня російські військові атакували Дніпро

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Дніпропетровську ОВА

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На місці атаки виникла пожежа. Попередньо, минулося без загиблих та поранених, - наголосили в ОВА. 

Пізніше очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що внаслідок ворожої атаки сталося займання на території навчального закладу.

Вогонь рятувальники уже приборкали. Ніхто не постраждав.

Атака на Дніпро

Атака на Дніпро

Атака на Дніпро

Оновлена інформація

О 21:44 - В ОВА повідомили про трьох постраждалих. 
Поранення дістали двоє дітей, а також 38-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Горіли й офісна будівля та гараж. Понівечені автівки.

Також читайте: Депутата райради та його сина підозрюють у розкраданні бюджетних коштів. ФОТО

Обстріл Дніпра 14 квітня

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано двох агентів РФ, які вчиняли підпали у Дніпрі та Одесі, - СБУ

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Дніпро (3596) обстріл (35231) Дніпропетровська область (5266) Дніпровський район (461)
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