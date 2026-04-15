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Росія атакувала Дніпро: троє людей постраждали. ФОТОрепортаж
Увечері 15 квітня російські військові атакували Дніпро.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Дніпропетровську ОВА.
На місці атаки виникла пожежа. Попередньо, минулося без загиблих та поранених, - наголосили в ОВА.
Пізніше очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що внаслідок ворожої атаки сталося займання на території навчального закладу.
Вогонь рятувальники уже приборкали. Ніхто не постраждав.
Оновлена інформація
О 21:44 - В ОВА повідомили про трьох постраждалих.
Поранення дістали двоє дітей, а також 38-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Горіли й офісна будівля та гараж. Понівечені автівки.
Обстріл Дніпра 14 квітня
- Раніше повідомлялося, що 14 квітня рашисти вдарили по Дніпру: 5 загиблих, 25 поранених.
- Станом на ранок 15 квітня 2026 року 19 людей залишаються у лікарнях.
- У місті оголошено день жалоби.
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