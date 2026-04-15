Росія атакувала Дніпро: троє людей постраждали. ФОТОрепортаж

Увечері 15 квітня російські військові атакували Дніпро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Дніпропетровську ОВА.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На місці атаки виникла пожежа. Попередньо, минулося без загиблих та поранених, - наголосили в ОВА.

Пізніше очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що внаслідок ворожої атаки сталося займання на території навчального закладу.

Вогонь рятувальники уже приборкали. Ніхто не постраждав.

Оновлена інформація

О 21:44 - В ОВА повідомили про трьох постраждалих.

Поранення дістали двоє дітей, а також 38-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Горіли й офісна будівля та гараж. Понівечені автівки.

Також читайте: Депутата райради та його сина підозрюють у розкраданні бюджетних коштів. ФОТО

Обстріл Дніпра 14 квітня

Раніше повідомлялося, що 14 квітня рашисти вдарили по Дніпру: 5 загиблих, 25 поранених.

Станом на ранок 15 квітня 2026 року 19 людей залишаються у лікарнях.

У місті оголошено день жалоби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано двох агентів РФ, які вчиняли підпали у Дніпрі та Одесі, - СБУ