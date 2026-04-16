Результаты "Рамштайна": $4 млрд на ПВО и более $1,5 млрд на БПЛА для Украины, - Федоров

Миллиарды на ПВО, дроны и укрепление обороны Украины

По итогам заседания" Рамштайна" партнеры объявили о новых пакетах помощи Украине: 4 млрд долларов на ПВО и более 1,5 млрд долларов на беспилотники, а также поддержку ракетных и оборонных проектов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Среди ключевых решений партнеров – новые взносы в инициативу PURL, а также поддержка поставок ракет для систем Patriot. 

"Несмотря на одну из самых сложных зим и массированные атаки ракетами и дронами - мы выстояли. По поручению Президента усилили противовоздушную оборону, сдерживаем и изматываем врага на поле боя", - отметил Федоров.

Вклады стран

  • Великобритания предоставляет самый большой пакет поддержки в сфере дронов в этом году.
  • Германия инвестирует $4 млрд в укрепление ПВО. Еще $600 млн будут выделены на развитие возможностей deep strike и mid strike.
  • Нидерланды направляют €248 млн на БПЛА.
  • Норвегия выделяет $560 млн на базовое обеспечение бригад дронами и $150 млн на логистический хаб.
  • Испания направляет €215 млн в рамках SAFE и усиливает ПВО дополнительными ракетами для Patriot.
  • Канада вносит взносы: $15 млн в фонд NSATU, $42 млн на чешскую инициативу и $17 млн на критически важное инженерное оборудование.
  • Литва выделяет $39 млн на чешскую инициативу, $29 млн на PURL, а также усиливает Силы обороны бронетехникой и поддерживает реабилитацию военных.
  • Бельгия направляет €75 млн на чешскую инициативу, €75 млн на германскую инициативу ПВО и €85 млн на коалицию дронов. Также поддерживает F-16 и усиливает санкционное давление на российский теневой флот.
  • Эстония присоединяется к усилению ПВО - $13 млн на PURL.

"Отдельно отмечаю инициативу по усилению ПВО, инициированную Борисом Писториусом, - уже привлечено 2 млрд евро на срочные поставки.

Также были важные сигналы поддержки от Великобритании, Германии и Канады относительно дальнейшего расширения сотрудничества", - добавил Федоров.

Самим купити а не клянчити- то слабо бо треба гроші розгребти по кишеням.
16.04.2026 07:59 Ответить
Ішак вже про все прокукурікав! Трохи запізніло вилізло попіаритись ще одне...
16.04.2026 08:00 Ответить
Це не є ОПП.
16.04.2026 08:02 Ответить
Ну - все - тепер розвернимся - кожен день кацапи вибивають мирне населення
16.04.2026 08:03 Ответить
основна ціль заяви цього москаля це донести до бидла месендж, що це досягнуто "... за завданням Президента". Завдяки, і тільки завдяки Найвеличнішому Лідору!
16.04.2026 08:24 Ответить
Яким чином українці хочуть перемогти в війні якщо командуючий Сирський - кацап , у якого батьки мешкають в росії ? А цей так званий "міністр оборони " Федоров нав'язал "дію", яка є приватним реєстром зареєстрованим в США, І в якому персональні дані мільонів українців..?
Пам'ятаєте, що в Україні були і раніше два міністра оборони -кацапи, і начальник сбу теж колись був громадянин рф.
16.04.2026 08:34 Ответить
 
 