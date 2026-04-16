Результаты "Рамштайна": $4 млрд на ПВО и более $1,5 млрд на БПЛА для Украины, - Федоров
По итогам заседания" Рамштайна" партнеры объявили о новых пакетах помощи Украине: 4 млрд долларов на ПВО и более 1,5 млрд долларов на беспилотники, а также поддержку ракетных и оборонных проектов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.
Среди ключевых решений партнеров – новые взносы в инициативу PURL, а также поддержка поставок ракет для систем Patriot.
"Несмотря на одну из самых сложных зим и массированные атаки ракетами и дронами - мы выстояли. По поручению Президента усилили противовоздушную оборону, сдерживаем и изматываем врага на поле боя", - отметил Федоров.
Вклады стран
- Великобритания предоставляет самый большой пакет поддержки в сфере дронов в этом году.
- Германия инвестирует $4 млрд в укрепление ПВО. Еще $600 млн будут выделены на развитие возможностей deep strike и mid strike.
- Нидерланды направляют €248 млн на БПЛА.
- Норвегия выделяет $560 млн на базовое обеспечение бригад дронами и $150 млн на логистический хаб.
- Испания направляет €215 млн в рамках SAFE и усиливает ПВО дополнительными ракетами для Patriot.
- Канада вносит взносы: $15 млн в фонд NSATU, $42 млн на чешскую инициативу и $17 млн на критически важное инженерное оборудование.
- Литва выделяет $39 млн на чешскую инициативу, $29 млн на PURL, а также усиливает Силы обороны бронетехникой и поддерживает реабилитацию военных.
- Бельгия направляет €75 млн на чешскую инициативу, €75 млн на германскую инициативу ПВО и €85 млн на коалицию дронов. Также поддерживает F-16 и усиливает санкционное давление на российский теневой флот.
- Эстония присоединяется к усилению ПВО - $13 млн на PURL.
"Отдельно отмечаю инициативу по усилению ПВО, инициированную Борисом Писториусом, - уже привлечено 2 млрд евро на срочные поставки.
Также были важные сигналы поддержки от Великобритании, Германии и Канады относительно дальнейшего расширения сотрудничества", - добавил Федоров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пам'ятаєте, що в Україні були і раніше два міністра оборони -кацапи, і начальник сбу теж колись був громадянин рф.