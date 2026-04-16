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Новини Допомога Україні
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Результати "Рамштайну": $4 млрд на ППО та понад $1,5 млрд на БпЛА для України, - Федоров

Мільярди на ППО, дрони та посилення оборони України

За підсумками засідання "Рамштайну" партнери оголосили нові пакети допомоги Україні: $4 млрд на ППО та понад $1,5 млрд на безпілотники, а також підтримку ракет і оборонних проєктів.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

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Серед ключових рішень партнерів – нові внески в ініціативу PURL, а також підтримка постачання ракет до систем Patriot. 

"Попри одну з найскладніших зим і масовані атаки ракетами й дронами - ми вистояли. За завданням Президента посилили протиповітряну оборону, стримуємо й виснажуємо ворога на полі бою", - зазначив Федоров.

Внески країн

  • Велика Британія надає найбільший пакет підтримки у сфері дронів цьогоріч.
  • Німеччина інвестує $4 млрд у посилення ППО. Ще $600 млн нададуть на розвиток спроможностей deep strike і mid strike.
  • Нідерланди спрямовують €248 млн на БпЛА.
  • Норвегія виділяє $560 млн на базове забезпечення бригад дронами та $150 млн на логістичний хаб.
  • Іспанія спрямовує €215 млн у межах SAFE та підсилює ППО додатковими ракетами до Patriot.
  • Канада робить внески: $15 млн до фонду NSATU, $42 млн на чеську ініціативу та $17 млн на критичне інженерне обладнання.
  • Литва виділяє $39 млн на чеську ініціативу, $29 млн на PURL, а також підсилює Сили оборони бронетехнікою і підтримує реабілітацію військових.
  • Бельгія спрямовує €75 млн на чеську ініціативу, €75 млн на німецьку ініціативу ППО та €85 млн на коаліцію дронів. Також підтримує F-16 і посилює санкційний тиск на російський тіньовий флот.
  • Естонія долучається до посилення ППО - $13 млн на PURL.

"Окремо відзначаю ініціативу з посилення ППО, започатковану Борисом Пісторіусом, - уже залучено €2 млрд на термінові поставки.

Також були важливі сигнали підтримки від Великої Британії, Німеччини та Канади щодо подальшого розширення співпраці", - додав Федоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Федоров перед початком "Рамштайну": Втрати РФ досягли рівня, що перевищує темпи її мобілізації

Автор: 

Федоров Михайло (1293) Рамштайн (226)
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Топ коментарі
+6
основна ціль заяви цього москаля це донести до бидла месендж, що це досягнуто "... за завданням Президента". Завдяки, і тільки завдяки Найвеличнішому Лідору!
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16.04.2026 08:24 Відповісти
+6
Яким чином українці хочуть перемогти в війні якщо командуючий Сирський - кацап , у якого батьки мешкають в росії ? А цей так званий "міністр оборони " Федоров нав'язал "дію", яка є приватним реєстром зареєстрованим в США, І в якому персональні дані мільонів українців..?
Пам'ятаєте, що в Україні були і раніше два міністра оборони -кацапи, і начальник сбу теж колись був громадянин рф.
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16.04.2026 08:34 Відповісти
+4
Самим купити а не клянчити- то слабо бо треба гроші розгребти по кишеням.
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16.04.2026 07:59 Відповісти

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