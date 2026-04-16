Для семей военных создали "дорожную карту" действий в кризисных ситуациях, – Генштаб

Разработали "дорожную карту" для семей пленных, пропавших без вести и погибших защитников

Семьи украинских военных, попавших в плен, пропавших без вести или погибших, получили четкий алгоритм действий в сложных жизненных ситуациях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

Что содержит документ

Речь идет о систематизированной "дорожной карте", которая помогает родственникам ориентироваться во взаимодействии с государственными органами.

В документе собраны ключевые шаги – от первого обращения после получения информации до оформления юридических статусов и социальных гарантий.

В частности, инструкция предусматривает:

  • перечень учреждений и контактов, в которые нужно обращаться в первую очередь
  • список необходимых документов для подачи заявлений
  • порядок взаимодействия со следователями, представителями ТЦК и воинскими частями
  • разъяснения по оформлению статусов и получению предусмотренных законом выплат

Где ознакомиться

Документ опубликован в открытом доступе в формате PDF, и его можно скачать онлайн.

В Генеральном штабе отмечают, что соблюдение такого алгоритма позволяет избежать ошибок и ускорить получение помощи от государства.

Зачем это нужно

Внедрение "дорожной карты" должно облегчить процесс для семей, оказавшихся в кризисной ситуации.

Четкие инструкции помогают уменьшить бюрократические трудности и обеспечивают более быстрый доступ к предусмотренным законом правам и гарантиям.

Сирський м'ясні штурми часто організовує. Просто тому що йому так хочеться
16.04.2026 14:43 Ответить
Так він по іншому і не навчений, як навчили в мацковському військовому інституті колись , так і робить, скільки ще цей виродок кацапський загробить молодих і не дуже хлопців, заради своїх сумнівних авантюр?
16.04.2026 15:02 Ответить
Хай там Потужник і Ко з алкосирком собі теж карту втечі малюють, бо ми за крок від громадянської війни
16.04.2026 14:53 Ответить
Громадянської війни кого з ким?
Ти ж сцишся мобілізуватися та їхати на фронт, так з ким ти там воювати зібрався, ухілес?
Соплі підітри, воїн.
16.04.2026 15:08 Ответить
Я з Дніпра, якщо що - тут війна не в новинах, а поруч. Тому казки про "хто воїн, а хто ні" залиш для когось іншого.
Краще поясни, чому в нас одні тягнуть цю війну на собі, а інші вирішують питання "по-тихому". І чому довіра до ТЦК та поліції просідає - не через чиїсь слова, а через конкретні історії про перевищення повноважень і вибірковість.
Ярлики можеш вішати на тих, хто їх сприймає. Я ж говорю про речі, які люди тут бачать щодня.
16.04.2026 15:16 Ответить
Мені до Дніпра від Крама 4,5 години на автобусі. Їхати в відпуску на Київ або через Дніпро, або через Харків.
Так - я з тих, хто 4 роки тягне.
Хочеш поговорити за "громадянську війну" ?
16.04.2026 15:20 Ответить
Я б не називав це прямо "громадянською війною", але напруга всередині країни точно росте. І вона не з повітря береться.
Коли люди бачать історії про перевищення повноважень, порушення процедур і вибірковість з боку ТЦК чи поліції - це неминуче викликає спротив. Не тому, що хтось "проти держави", а тому що є питання до того, як ця держава поводиться з громадянами.
І замість ярликів варто чесно говорити про ці проблеми, бо інакше довіра тільки далі руйнуватиметься
16.04.2026 15:25 Ответить
він про похід Стєньки пригожина на Москву

16.04.2026 15:19 Ответить
 
 