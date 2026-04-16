Для семей военных создали "дорожную карту" действий в кризисных ситуациях, – Генштаб

Семьи украинских военных, попавших в плен, пропавших без вести или погибших, получили четкий алгоритм действий в сложных жизненных ситуациях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

Что содержит документ

Речь идет о систематизированной "дорожной карте", которая помогает родственникам ориентироваться во взаимодействии с государственными органами.

В документе собраны ключевые шаги – от первого обращения после получения информации до оформления юридических статусов и социальных гарантий.

В частности, инструкция предусматривает:

перечень учреждений и контактов, в которые нужно обращаться в первую очередь

список необходимых документов для подачи заявлений

порядок взаимодействия со следователями, представителями ТЦК и воинскими частями

разъяснения по оформлению статусов и получению предусмотренных законом выплат

Где ознакомиться

Документ опубликован в открытом доступе в формате PDF, и его можно скачать онлайн.

В Генеральном штабе отмечают, что соблюдение такого алгоритма позволяет избежать ошибок и ускорить получение помощи от государства.

Зачем это нужно

Внедрение "дорожной карты" должно облегчить процесс для семей, оказавшихся в кризисной ситуации.

Четкие инструкции помогают уменьшить бюрократические трудности и обеспечивают более быстрый доступ к предусмотренным законом правам и гарантиям.

