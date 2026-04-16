Для родин військових створили "дорожню карту" дій у кризових ситуаціях, – Генштаб

Родини українських військових, які потрапили в полон, зникли безвісти або загинули, отримали чіткий алгоритм дій у складних життєвих ситуаціях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

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Що містить документ

Йдеться про систематизовану "дорожню карту", яка допомагає родичам орієнтуватися у взаємодії з державними органами.

У документі зібрані ключові кроки – від першого звернення після отримання інформації до оформлення юридичних статусів і соціальних гарантій.

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Зокрема, інструкція передбачає:

перелік установ і контактів, до яких потрібно звертатися у першу чергу

список необхідних документів для подання заяв

порядок взаємодії зі слідчими, представниками ТЦК та військовими частинами

роз’яснення щодо оформлення статусів і отримання передбачених законом виплат

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Де ознайомитися

Документ оприлюднили у відкритому доступі у форматі PDF, і його можна завантажити онлайн.

У Генеральному штабі зазначають, що дотримання такого алгоритму дозволяє уникнути помилок і пришвидшити отримання допомоги від держави.

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Навіщо це потрібно

Запровадження "дорожньої карти" має полегшити процес для родин, які опинилися у кризовій ситуації.

Чіткі інструкції допомагають зменшити бюрократичні труднощі та забезпечують швидший доступ до передбачених законом прав і гарантій.

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