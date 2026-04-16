Для родин військових створили "дорожню карту" дій у кризових ситуаціях, – Генштаб
Родини українських військових, які потрапили в полон, зникли безвісти або загинули, отримали чіткий алгоритм дій у складних життєвих ситуаціях.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Що містить документ
Йдеться про систематизовану "дорожню карту", яка допомагає родичам орієнтуватися у взаємодії з державними органами.
У документі зібрані ключові кроки – від першого звернення після отримання інформації до оформлення юридичних статусів і соціальних гарантій.
Зокрема, інструкція передбачає:
- перелік установ і контактів, до яких потрібно звертатися у першу чергу
- список необхідних документів для подання заяв
- порядок взаємодії зі слідчими, представниками ТЦК та військовими частинами
- роз’яснення щодо оформлення статусів і отримання передбачених законом виплат
Де ознайомитися
Документ оприлюднили у відкритому доступі у форматі PDF, і його можна завантажити онлайн.
У Генеральному штабі зазначають, що дотримання такого алгоритму дозволяє уникнути помилок і пришвидшити отримання допомоги від держави.
Навіщо це потрібно
Запровадження "дорожньої карти" має полегшити процес для родин, які опинилися у кризовій ситуації.
Чіткі інструкції допомагають зменшити бюрократичні труднощі та забезпечують швидший доступ до передбачених законом прав і гарантій.
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