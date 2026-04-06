Найбільше скарг, які надходять, стосуються зниклих безвісти, - Решетилова

Найбільше скарг, які надходять до Офісу військового омбудсмана, стосуються зниклих безвісти за особливих обставин.

Про це розповіла військова омбудсменка Ольга Кобилинська (Решетилова) в інтерв’ю "РБК-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Які звернення найчастіші?

"Найбільша кількість (скарг, - ред.) - щодо зниклих безвісти за особливих обставин. Далі - отримання направлення на проходження ВЛК, колишній МСЕК, тепер ЕКОПФО. Суттєва частина стосується направлення військовослужбовців на лікування, звільнення з військової служби, переведення на інше місце служби", - сказала Решетилова.

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Статистика інших звернень

Водночас звернення щодо фізичного та психологічного насильства становлять близько 3% від загальної кількості.

"Діяльність посадових осіб ТЦК та СП – всього 2%, бо ми їх не приймаємо до розгляду, це не наша компетенція. Наша – це коли військовий зарахований до особового складу військової частини", - зазначила омбудсменка.

Також, за її словами, є випадки, коли родини звертаються, якщо з військовослужбовцем немає зв'язку.

"Наприклад, коли військовослужбовець був мобілізований, відразу доставлений до навчального центру чи військової частини, і йому не надали можливість зв'язатися з родиною. Або дуже часто буває, коли військовослужбовець тривалий час на бойовому завданні і в нього немає можливості вийти на зв'язок з родиною. І ми тут дуже наполягаємо в розмовах з військовими частинами, що їхнє завдання, якщо військовослужбовець тривалий час перебуває на позиціях, забезпечити зв'язок з родиною будь-якими способами", - сказала Решетилова.

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