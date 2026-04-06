РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14125 посетителей онлайн
Новости Пропавшие без вести во время войны Проблемы в украинской армии
658 2

Большинство поступающих жалоб касаются пропавших без вести, - Решетилова

Большинство жалоб, поступающих в Офис военного омбудсмена, касаются лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Об этом рассказала военный омбудсмен Ольга Кобылинская (Решетилова) в интервью "РБК-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Какие обращения наиболее часты?

"Наибольшее количество (жалоб, - ред.) - о пропавших без вести при особых обстоятельствах. Далее - получение направления на прохождение ВЛК, бывшей МСЭК, теперь ЭКОПФО. Существенная часть касается направления военнослужащих на лечение, увольнения с военной службы, перевода на другое место службы", - сказала Решетилова.

Читайте также: Решетилова о фиктивной "службе" на передовой: Злоупотребляли целые подразделения

Статистика других обращений 

В то же время обращения, касающиеся физического и психологического насилия, составляют около 3% от общего количества. 

"Деятельность должностных лиц ТЦК и СП – всего 2%, потому что мы их не принимаем к рассмотрению, это не в нашей компетенции. Наша – это когда военный зачислен в личный состав воинской части", – отметила омбудсмен.

Также, по ее словам, бывают случаи, когда семьи обращаются, если с военнослужащим нет связи.

"Например, когда военнослужащий был мобилизован, сразу доставлен в учебный центр или воинскую часть, и ему не предоставили возможность связаться с семьей. Или очень часто бывает, когда военнослужащий длительное время находится на боевом задании и у него нет возможности выйти на связь с семьей. И мы здесь очень настаиваем в разговорах с воинскими частями, что их задача, если военнослужащий длительное время находится на позициях, обеспечить связь с семьей любыми способами", - сказала Решетилова.

Читайте также: Четкие сроки службы возможны только после реформ мобилизации и бронирования, - Решетилова

Автор: 

жалоба (130) военнослужащие (6412) Решетилова Ольга (73)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну не може ця кобила Кобилинська впоратися із проблемою - тільки констатує... Але "коней на переправі не міняють"
показать весь комментарий
06.04.2026 19:34 Ответить
"Діяльність посадових осіб ТЦК та СП - всього 2%, бо ми їх не приймаємо до розгляду, це не наша компетенція. Наша - це коли військовий зарахований до особового складу військової частини", - зазначила омбудсменка " - значицца в этот период человек в ТЦК дух бесправный?
показать весь комментарий
06.04.2026 19:42 Ответить
 
 