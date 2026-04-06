Большинство поступающих жалоб касаются пропавших без вести, - Решетилова
Большинство жалоб, поступающих в Офис военного омбудсмена, касаются лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Об этом рассказала военный омбудсмен Ольга Кобылинская (Решетилова) в интервью "РБК-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
Какие обращения наиболее часты?
"Наибольшее количество (жалоб, - ред.) - о пропавших без вести при особых обстоятельствах. Далее - получение направления на прохождение ВЛК, бывшей МСЭК, теперь ЭКОПФО. Существенная часть касается направления военнослужащих на лечение, увольнения с военной службы, перевода на другое место службы", - сказала Решетилова.
Статистика других обращений
В то же время обращения, касающиеся физического и психологического насилия, составляют около 3% от общего количества.
"Деятельность должностных лиц ТЦК и СП – всего 2%, потому что мы их не принимаем к рассмотрению, это не в нашей компетенции. Наша – это когда военный зачислен в личный состав воинской части", – отметила омбудсмен.
Также, по ее словам, бывают случаи, когда семьи обращаются, если с военнослужащим нет связи.
"Например, когда военнослужащий был мобилизован, сразу доставлен в учебный центр или воинскую часть, и ему не предоставили возможность связаться с семьей. Или очень часто бывает, когда военнослужащий длительное время находится на боевом задании и у него нет возможности выйти на связь с семьей. И мы здесь очень настаиваем в разговорах с воинскими частями, что их задача, если военнослужащий длительное время находится на позициях, обеспечить связь с семьей любыми способами", - сказала Решетилова.
кобилаКобилинська впоратися із проблемою - тільки констатує... Але "коней на переправі не міняють"