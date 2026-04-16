Новости Подготовка граждан к национальному сопротивлению
1 571 34

Женщина должна уметь хотя бы наложить жгут или справиться с автоматом, - Бобровская

Закон о национальном сопротивлении: женщины должны уметь обращаться с оружием

Женщины также должны пройти обучение на военной кафедре, чтобы обладать базовыми знаниями на случай войны.

Об этом заявила народный депутат от партии "Голос" Соломия Бобровская, говорится в материале Цензор.НЕТ.

Подробности

Согласно закону о национальном сопротивлении, как уроки в школах, так и подготовка в вузах будут проводиться без гендерной дискриминации. То есть, как и сейчас, девушки продолжат проходить подготовку наравне с мужчинами.

"Этот вопрос никто не затрагивает и не будет затрагивать. И я не стесняюсь говорить, что все гендерное равенство измеряется этими дискуссиями. Женщина боится пойти отслужить три-пять месяцев?

Но если ее не будут обязательно призывать на войну, то почему бояться идти на военную кафедру? Представим, не дай Бог, что под волну военных действий попадут части Черниговщины, Ривненщины, Волыни. Хотя бы наложить жгут или справиться с автоматом нужно уметь", — пояснила парламентарий.

Что предшествовало?

  • Ранее президент Зеленский подписал закон о подготовке граждан к национальному сопротивлению.
  • В частности, им предусматривается создание специализированных Центров подготовки граждан к национальному сопротивлению, предназначенных для проведения практических занятий.

Яка загальна кількість депутатів вміють накладати турнікет і дати раду автомату?
16.04.2026 14:59 Ответить
Спочатку, хай всі нардепи складуть свої повноваження і підуть до лав ЗСУ !
16.04.2026 15:08 Ответить
Как-то странно что с такими замечательными мыслями эта уважаемая дама сидит в Раде а не в окопе, очень странно, я бы сказал...
16.04.2026 15:11 Ответить
1. Нормальні люди не балотуються в депутати ВР. У нас соціальний ліфт працює навпаки.
ВР - місце для тупих імбецилів без людських якостей.
2. Васья, не питаю, чому не мобілізуєшся, але пара простих питань до тебе - чи носиш з собою турнікет та чи маєш в сейфі хоч бюджетну турецьку помпу 12к?
16.04.2026 15:05 Ответить
Хренова відмазка, бот, вийди звідси і зайди по новому.
16.04.2026 15:07 Ответить
Шо, нещастя, погладили тебе проти шерстки?
Ну, молися далі на своїх депутатів ))
(кумедно, ще 20 років тому пропонували в ВР. Окрема пісня - хто пропонував. Вже тоді не вважав себе "кишеньковим хлопчиком", а тому посилав таких відверто нахєр. Не жалкую ні грама.)
16.04.2026 15:15 Ответить
А Соломія Бобровська вміє дати раду автомату? Чи тільки тому самому що між ніг теліпається?
16.04.2026 15:03 Ответить
Мало - помалу і до жінок черга дійде
16.04.2026 15:04 Ответить
А їх за що?
16.04.2026 15:20 Ответить
Черга до жінок, в любому випадку, ніколи не дійде, в нас не Ізраїлі ми не євреї
16.04.2026 16:20 Ответить
Досить вже за державні кошти кафедри проходити
Йдіть бойовими медиками, без кафедр.
16.04.2026 15:04 Ответить
Закликаєте свій особистий приклад наслідувати?
16.04.2026 15:21 Ответить
Не думаю, що мій особистий приклад зацікавить народних депутан і депутанів.
Обранці, - вони від бога, а я банальна бойова медикиня.)
16.04.2026 15:27 Ответить
Пора з за кордону повертати фемок накладувати турнікети на кулемети.
16.04.2026 15:04 Ответить
Якісь дивні уявлення про ******* війну. Якщо залишишся на окупованій землі, то тобі не вижити. Всі будуть втікати. У нас не організовано жодного опору. Про це ніхто не думав. Можливо він і не таких ефективний. Треба було головою в 2019 думати куди галку ставити. Тепер же таке все
16.04.2026 15:05 Ответить
Опір може бути організований тільки проти теперішньої влади або підпілля, ось це і буде гарна мотивація, узурповані всі щаблі влади зеленим кодлом вони йти не збираються
16.04.2026 15:08 Ответить
В пенсійному фонді треба курси проводити. Для всіх незламних берсерків, у рамках підготовки до контракту 60+
16.04.2026 15:07 Ответить
Чекаю на "Алену" ЗЕЛЕНСКУЮ в Мечнікова в Дніпрі хай покаже майстер класс
16.04.2026 15:10 Ответить
Стріляти і молитися. Молитися, і стріляти!
16.04.2026 15:12 Ответить
Жінки також мають піти на військову кафедру, щоб володіти елементарними знаннями на випадок війни…

А сейчас ЧТО ?
НЕ война ??? 🤪
16.04.2026 15:14 Ответить
На шию всім депутатам жгут накласти
16.04.2026 15:15 Ответить
"дати раду автомату"

перекладіть, плиз
16.04.2026 15:15 Ответить
Навчитися ним користуватися...
16.04.2026 15:25 Ответить
👍
16.04.2026 15:27 Ответить
А що не так? В радянські часи нічто не розділяв на гендери старшокласників на уроках військової підготовки. Але ж в армію дівчат і тоді не призивали. Це як вміння для пересічного туриста дати собі раду в деяких випадках. Що поганого?
16.04.2026 15:20 Ответить
Вона говорила про службу, а не про уроки в школі
16.04.2026 16:22 Ответить
Після жінок у діло пустять підлітків, Корчинський про це вже давно каже. Незабаром з цієї країни мрій почнуть і жінки тікати. Усе йде за планом, оманським.
16.04.2026 15:29 Ответить
Досить прибрати блазня з його слугами з національних меншин і ситуація зміниться на краще.
16.04.2026 15:41 Ответить
Особисто вона - розбирається в цьому - з 2002 року є членкинею Національної скаутської організації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F) Пласт, з 2009 року - членкиня ВМГО https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2 «Фундація регіональних ініціатив».
16.04.2026 15:37 Ответить
У нас медички не знаю как жгут накладывать, о чем речь
16.04.2026 15:45 Ответить
Схоже, що пані Соломія Бобровська трохи вдарилася головою. Припускаю ще в дитинстві, якщо не знає скільки треба часу на опанування АК чи AR, подальше підтримання навичок та їх удосконалення. А вислови "дати елементарну раду автомату" мабуть навіяно фільмом "Рембо. Перша кров".
16.04.2026 16:14 Ответить
Беззбройне населення на опір окупантам не здатне. Воно також не може протидіяти озброєній владі. Якщо потрібно щоб був опір окупантам потрібно озброювати населення, але влада боїться що зброя може бути застосована проти влади. Ну от який сенс навчатися поводженню з стрлецькою зброєю якої в тебе у власності ніколи не буде? Зброю зараз навіть придбати мало хто може - ціни не просто завищені. Вони захмарні для пересічних громадян які мають боронити свою Батьківщину, але майже не відчутні для держслужбовців які мають цілі арсенали, але ніколи Батьківщину боронити не стануть, бо заброньовані по самі вуха...
16.04.2026 16:16 Ответить
Грьобані зелені під@ри....
16.04.2026 16:19 Ответить
 
 