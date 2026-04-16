Женщина должна уметь хотя бы наложить жгут или справиться с автоматом, - Бобровская

Женщины также должны пройти обучение на военной кафедре, чтобы обладать базовыми знаниями на случай войны.

Об этом заявила народный депутат от партии "Голос" Соломия Бобровская, говорится в материале Цензор.НЕТ.

Согласно закону о национальном сопротивлении, как уроки в школах, так и подготовка в вузах будут проводиться без гендерной дискриминации. То есть, как и сейчас, девушки продолжат проходить подготовку наравне с мужчинами.

"Этот вопрос никто не затрагивает и не будет затрагивать. И я не стесняюсь говорить, что все гендерное равенство измеряется этими дискуссиями. Женщина боится пойти отслужить три-пять месяцев?

Но если ее не будут обязательно призывать на войну, то почему бояться идти на военную кафедру? Представим, не дай Бог, что под волну военных действий попадут части Черниговщины, Ривненщины, Волыни. Хотя бы наложить жгут или справиться с автоматом нужно уметь", — пояснила парламентарий.

Материал о том, как государство готовит национальное сопротивление, читайте по ссылке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобилизация женщин не планируется, ошибки в системе "Оберег" связаны с техническими недоработками, - Сухопутные войска

Что предшествовало?

Ранее президент Зеленский подписал закон о подготовке граждан к национальному сопротивлению.

В частности, им предусматривается создание специализированных Центров подготовки граждан к национальному сопротивлению, предназначенных для проведения практических занятий.

Читайте также: Гендерный баланс в бизнесе: более трети новых компаний в Украине возглавляют женщины