Подготовка граждан к национальному сопротивлению: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о подготовке граждан к национальному сопротивлению.

О чем идет речь

Так, закон призван заменить модель базовой общевоенной подготовки для студентов новым подходом, который интегрируется в образовательный процесс и охватывает все уровни образования - от среднего до высшего.

Предусматривается, что в учебных заведениях появится дисциплина "Основы национального сопротивления", а преподавание предмета "Защита Украины" будет обновлено и усовершенствовано.

Кроме того, предусматривается создание специализированных Центров подготовки граждан к национальному сопротивлению, предназначенных для проведения практических занятий. Стрельбы будут проходить, в частности, на полигонах ВСУ, сертифицированных стрельбищах и на современных интерактивных тренажерах.

Лица, чье вероисповедание не позволяет пользоваться оружием, смогут заменить "вооруженные" модули курса другими составляющими подготовки.

Лица с инвалидностью или те, кто утратил трудоспособность, смогут быть освобождены от практических занятий.

В то же время закон разграничивает обязанности органов власти по организации и обеспечению подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Реализация закона

Отмечается, что реализация закона направлена на укрепление обороноспособности Украины, снижение нагрузки на государственный бюджет в условиях правового режима военного положения. Ожидается, что закон обеспечит эффективную подготовку граждан Украины к национальному сопротивлению, а также позволит надлежащим образом гармонизировать использование административного ресурса для обеспечения текущей деятельности и развития Центров подготовки граждан во всех регионах Украины с учетом приобретенного опыта по подготовке граждан в условиях правового режима военного положения.

