Подготовка граждан к национальному сопротивлению: Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о подготовке граждан к национальному сопротивлению.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
О чем идет речь
Так, закон призван заменить модель базовой общевоенной подготовки для студентов новым подходом, который интегрируется в образовательный процесс и охватывает все уровни образования - от среднего до высшего.
Предусматривается, что в учебных заведениях появится дисциплина "Основы национального сопротивления", а преподавание предмета "Защита Украины" будет обновлено и усовершенствовано.
Кроме того, предусматривается создание специализированных Центров подготовки граждан к национальному сопротивлению, предназначенных для проведения практических занятий. Стрельбы будут проходить, в частности, на полигонах ВСУ, сертифицированных стрельбищах и на современных интерактивных тренажерах.
- Лица, чье вероисповедание не позволяет пользоваться оружием, смогут заменить "вооруженные" модули курса другими составляющими подготовки.
- Лица с инвалидностью или те, кто утратил трудоспособность, смогут быть освобождены от практических занятий.
В то же время закон разграничивает обязанности органов власти по организации и обеспечению подготовки граждан к национальному сопротивлению.
Реализация закона
Отмечается, что реализация закона направлена на укрепление обороноспособности Украины, снижение нагрузки на государственный бюджет в условиях правового режима военного положения. Ожидается, что закон обеспечит эффективную подготовку граждан Украины к национальному сопротивлению, а также позволит надлежащим образом гармонизировать использование административного ресурса для обеспечения текущей деятельности и развития Центров подготовки граждан во всех регионах Украины с учетом приобретенного опыта по подготовке граждан в условиях правового режима военного положения.
1. Насадити мільярд дерев.
2. Спиляти дерева, на вогнищах приготувати шашлики.
3. Розмінувати напрямки ймовірного наступу ворога і відремонтувати там дороги.
4. Відвести війська з укріплених позицій.
5. Всіляко утримувати населення від евакуації при загрозі окупації.
6. Поактичні заняття по ухилянству і накопиченню колекції з 4-х повісток.
Це управління обороною і мобілізацією?
Де закони про обмеження прав ухилянтів у отриманні держпослуг і управління транспорто і банками?
Де закони про обмеження вооі за перешкоджання діям Силам Обороони?
Ніде, " єто плохо вліять 5а рєйтінгі".
А от папірці під суфльор підписувати- саме то.
Ви хоча б розумієте наскільки ви огидно виглядаєте? Ваша Батьківщина вас потребує, а все що ви можете запропонувати це гнилі коменти?