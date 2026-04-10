Зеленский подписал закон о подготовке к национальному сопротивлению

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о подготовке граждан к национальному сопротивлению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

О чем идет речь

Так, закон призван заменить модель базовой общевоенной подготовки для студентов новым подходом, который интегрируется в образовательный процесс и охватывает все уровни образования - от среднего до высшего.

Предусматривается, что в учебных заведениях появится дисциплина "Основы национального сопротивления", а преподавание предмета "Защита Украины" будет обновлено и усовершенствовано.

Кроме того, предусматривается создание специализированных Центров подготовки граждан к национальному сопротивлению, предназначенных для проведения практических занятий. Стрельбы будут проходить, в частности, на полигонах ВСУ, сертифицированных стрельбищах и на современных интерактивных тренажерах.

  • Лица, чье вероисповедание не позволяет пользоваться оружием, смогут заменить "вооруженные" модули курса другими составляющими подготовки.
  • Лица с инвалидностью или те, кто утратил трудоспособность, смогут быть освобождены от практических занятий.

В то же время закон разграничивает обязанности органов власти по организации и обеспечению подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Реализация закона

Отмечается, что реализация закона направлена на укрепление обороноспособности Украины, снижение нагрузки на государственный бюджет в условиях правового режима военного положения. Ожидается, что закон обеспечит эффективную подготовку граждан Украины к национальному сопротивлению, а также позволит надлежащим образом гармонизировать использование административного ресурса для обеспечения текущей деятельности и развития Центров подготовки граждан во всех регионах Украины с учетом приобретенного опыта по подготовке граждан в условиях правового режима военного положения.

Перше що треба зробити - усунути зелену владу.
10.04.2026 13:08 Ответить
А електорат зевлади?
- усунути;
- лікувати;
- повернути в Україну?
10.04.2026 13:53 Ответить
Довбню ти краще поверни строкову службу для 18 -24 річних яку ти сам і скасував в 2022 році.
10.04.2026 13:09 Ответить
Для чого?
10.04.2026 13:16 Ответить
Щоб захищали країну, як у всіх війнах і всіх країнах.
10.04.2026 13:25 Ответить
100%👍
10.04.2026 13:27 Ответить
Що 100%👍?
10.04.2026 13:31 Ответить
А що півшостого?
10.04.2026 13:34 Ответить
Наприклад?
10.04.2026 13:27 Ответить
Друга світова війна, так тобі зрозуміліше?
10.04.2026 13:33 Ответить
Ні.
Друга світова була "мільйон років тому", не можна брати її за приклад.

Ще є варіанти?
10.04.2026 13:36 Ответить
Оскільки ти лінисся залізти в інтернет, відповідь буде платною.
Ти викладаєш фото платіжкиина фонд Бутусова чиина Юсупову у сімі не менше ніж 100 евро,юя тобі через 10 хвилин відповідь.
Навітьь до гугла звертатися не буду)
10.04.2026 13:40 Ответить
Тоб то всі дії військоматів по відношенню до громадян зараз будуть йти під грифом - підготовка.
10.04.2026 13:09 Ответить
О, "Гражданская оборона" з Совка. Пам'ятаю, було таке.
10.04.2026 13:13 Ответить
Цивільна оборона - це дії у випадку небезпеки застосування зброї масового знищення.
10.04.2026 13:15 Ответить
В нас так називалася військова підготовка, чи щось подібне. Вдягали протигази, розбирали-збирали якусь зброю, хлопців вчили стріляти, дівчат - медицині. Десь початок 90-х, потім все заглохло.
10.04.2026 13:45 Ответить
не зовсім - це захист населення та матцінностей від надзвичайних ситуацій, військових дій та всіляких катастроф
10.04.2026 13:59 Ответить
Угу. Програма нацспротиву від Зє:
1. Насадити мільярд дерев.
2. Спиляти дерева, на вогнищах приготувати шашлики.
3. Розмінувати напрямки ймовірного наступу ворога і відремонтувати там дороги.
4. Відвести війська з укріплених позицій.
5. Всіляко утримувати населення від евакуації при загрозі окупації.
6. Поактичні заняття по ухилянству і накопиченню колекції з 4-х повісток.
10.04.2026 13:21 Ответить
Імітація бурхливої діяльності.
Це управління обороною і мобілізацією?
Де закони про обмеження прав ухилянтів у отриманні держпослуг і управління транспорто і банками?
Де закони про обмеження вооі за перешкоджання діям Силам Обороони?
Ніде, " єто плохо вліять 5а рєйтінгі".
А от папірці під суфльор підписувати- саме то.
10.04.2026 13:24 Ответить
Потрібен закон не для нацспротиву, а для науки ефективного знищення кацапів!
10.04.2026 13:24 Ответить
Ох, знову закордонні патріоти потужнічають своєю незламністю в коментах🤣.

Ви хоча б розумієте наскільки ви огидно виглядаєте? Ваша Батьківщина вас потребує, а все що ви можете запропонувати це гнилі коменти?
10.04.2026 13:30 Ответить
Перше - вигнати геть Зеленського з єрмаками! А далі все буде добре, відіб'ємось від москаля і скрутимо дулю трампушці...
10.04.2026 13:31 Ответить
яке нах вигнати?!?! ПОСАДИТИ нах .....
10.04.2026 13:53 Ответить
Зброю будуть видавати при загрозі наступу?
10.04.2026 13:40 Ответить
Якій нацспротив курва? Шашлики де я тебе питаю???
10.04.2026 13:52 Ответить
 
 