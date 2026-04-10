Підготовка громадян до нацспротиву: Зеленський підписав закон
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підготовку громадян до національного спротиву.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Про що йдеться
Так, закон покликаний замінити модель базової загальновійськової підготовки для студентів новим підходом, що інтегрується в освітній процес та охоплює всі рівні освіти - від середньої до вищої.
Передбачено, що у закладах освіти з’явиться дисципліна "Основи національного спротиву", а викладання предмета "Захист України" буде оновлено та вдосконалено.
Крім того, передбачається створення спеціалізованих Центрів підготовки громадян до національного спротиву, призначених для проведення практичних занять. Стрільби відбуватимуться, зокрема, на полігонах ЗСУ, сертифікованих стрільбищах та на сучасних інтерактивних тренажерах.
- Особи, чиє віровчення не дозволяє користуватися зброєю, зможуть замінити "збройні" модулі курсу іншими складовими підготовки.
- Особи з інвалідністю або ті, хто втратив працездатність, зможуть бути вільні від практичних занять.
Водночас закон розмежовує обов’язки органів влади щодо організації та забезпечення підготовки громадян до національного спротиву.
Реалізація закону
Зазначається, що реалізація закону спрямована на зміцнення обороноздатності України, зменшення навантаження на державний бюджет в умовах правового режиму воєнного стану. Очікується, що закон забезпечить ефективну підготовку громадян України до національного спротиву, а також дозволить належним чином гармонізувати використання адміністративного ресурсу для забезпечення поточної діяльності та розвитку Центрів підготовки громадян в усіх регіонах України з урахуванням набутого досвіду з підготовки громадян в умовах правового режиму воєнного стану.
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