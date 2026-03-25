Рада ухвалила закон про системну підготовку в школах і вишах до нацспротиву

Верховна Рада України ухвалила закон №13347, який запроваджує системну підготовку громадян до національного спротиву у школах, коледжах та закладах вищої освіти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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За відповідний законопроєкт № 13347 про внесення змін до деяких законів щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву у другому читанні та у цілому проголосували 263 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Підготовка здобувачів освіти до національного спротиву

Законопроєкт передбачає перехід від загальновійськової підготовки до системної підготовки громадян у закладах освіти. Передбачається, що програма буде впроваджуватись у закладах вищої та фахової передвищої освіти незалежно від статі студентів.

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Підготовка здобувачів освіти до національного спротиву розпочинається на третьому рівні повної загальної середньої освіти та проводитиметься у школах, професійно-технічних та фахових коледжах, які мають відповідну ліцензію. На цьому рівні основою навчання є предмет "Захист України" та заходи з військово-патріотичного виховання.

На етапі здобуття фахової передвищої та вищої освіти навчання триває у форматі дисципліни "Основи національного спротиву". Вона включається до освітніх програм і планів усіх закладів освіти (державних і приватних), де громадяни здобувають освіту після школи. Дисципліна охоплює студентів за програмами молодшого бакалавра та бакалавра (а також магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування).

Виняток становлять лише курсанти військових навчальних закладів, для яких діють окремі програми.

Згідно із законопроєктом, підготовка громадян проводитиметься у спеціалізованих центрах за програмами, розробленими Міністерством оборони України.

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Практичні заняття

Практичні заняття з набуття навичок ведення вогню зі стрілецької зброї та інших вмінь, передбачених програмами підготовки до національного спротиву, проводяться за територіальним принципом на полігонній базі вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, навчальних частин (центрів), військових частин Збройних сил України, інших складових сил безпеки і сил оборони та на інших сертифікованих стрільбищах, у тирах та на інтерактивних тренажерах з дотриманням правил безпеки під час поводження зі зброєю та боєприпасами.

Залучення Генштабу і ССО

Згідно з законопроєктом, Генеральний штаб ЗСУ розробляє та затверджує програми підготовки інструкторів з підготовки громадян до національного спротиву, а командування Сил спеціальних операцій ЗСУ організовує та здійснює заходи з підготовки населення до національного спротиву на тимчасово окупованій території в інтересах руху опору, а також забезпечує контроль за їх виконанням.

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