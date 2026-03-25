Рада приняла закон о системной подготовке к национальному сопротивлению в школах и вузах

Верховная Рада Украины приняла закон № 13347, который вводит в школах, колледжах и высших учебных заведениях системную подготовку граждан к национальному сопротивлению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

За соответствующий законопроект № 13347 о внесении изменений в некоторые законы относительно отдельных вопросов подготовки граждан к национальному сопротивлению во втором чтении и в целом проголосовали 263 народных депутата на пленарном заседании Верховной Рады в среду.

Подготовка учащихся к национальному сопротивлению

Законопроект предусматривает переход от общевоенной подготовки к системной подготовке граждан в учебных заведениях. Предполагается, что программа будет внедряться в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования независимо от пола студентов.

Подготовка учащихся к национальному сопротивлению начинается на третьем уровне полного общего среднего образования и будет проводиться в школах, профессионально-технических и специализированных колледжах, имеющих соответствующую лицензию. На этом уровне основой обучения является предмет "Защита Украины" и мероприятия по военно-патриотическому воспитанию.

На этапе получения профессионального предвысшего и высшего образования обучение проходит в формате дисциплины "Основы национального сопротивления". Она включается в образовательные программы и планы всех учебных заведений (государственных и частных), где граждане получают образование после школы. Дисциплина охватывает студентов по программам младшего бакалавра и бакалавра (а также магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления).

Исключение составляют только курсанты военных учебных заведений, для которых действуют отдельные программы.

Согласно законопроекту, подготовка граждан будет проводиться в специализированных центрах по программам, разработанным Министерством обороны Украины.

Практические занятия

Практические занятия по приобретению навыков ведения огня из стрелкового оружия и других умений, предусмотренных программами подготовки к национальному сопротивлению, проводятся по территориальному принципу на полигонной базе высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высших учебных заведений, учебных частей (центров), воинских частей Вооруженных сил Украины, других составляющих сил безопасности и сил обороны, а также на других сертифицированных стрельбищах, в тирах и на интерактивных тренажерах с соблюдением правил безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.

Привлечение Генштаба и ССО

Согласно законопроекту, Генеральный штаб ВСУ разрабатывает и утверждает программы подготовки инструкторов по подготовке граждан к национальному сопротивлению, а командование Сил специальных операций ВСУ организует и осуществляет меры по подготовке населения к национальному сопротивлению на временно оккупированной территории в интересах движения сопротивления, а также обеспечивает контроль за их выполнением.

