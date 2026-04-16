Пойти на три месяца на базовую военную службу - это же элементарные вещи, - Бобровская

Украина находится в конфликте с агрессивным соседом, поэтому участие чиновников в делах армии должно стать повседневной реальностью.

Об этом заявила народный депутат от партии "Голос" Соломия Бобровская, говорится в материале Цензор.НЕТ.

Подписанный президентом закон о национальном сопротивлении определяет, что через год после завершения военного положения на должности в госслужбе могут претендовать только мужчины, прошедшие военную службу.

Это требование существовало и раньше. Новый закон определяет, в какой именно форме кандидат на государственную службу может его выполнить.

"Логика такая же, как и в мобилизационном законе 2023 года: мы готовимся к постоянной войне. Все равно рано или поздно долг возьмет свое. Поэтому мы указали, что засчитывается любая военная служба, а не только БЗВП", - отметила Бобровская.

Чиновник может подпасть под критерий соответствия, пройдя военную службу, то есть быть ветераном российско-украинской войны, службу в военном резерве, службу в органах сектора безопасности и обороны или пройти военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса.

По мнению Бобровской, в Украине, которая воюет с агрессивным соседом, причастность чиновников к армии должна стать повседневностью.

"Во-первых, было бы странно, если бы человек, которому, например, 21 год и больше, не хотел хотя бы как-то иметь отношение к армии. Пойти на три месяца на базовую военную службу - это же элементарные вещи.

Если мы так часто говорим об Израиле, то почему мы так боимся, чтобы население, особенно мужское, было постоянно готово? Я видела эти комментарии (среди них очень много ботов и их однотипных комментариев) и я не понимаю, почему все так этого боятся. Государство говорит пройти пять месяцев подготовки в мирное время. Так в чем проблема?" - подытожила она.

