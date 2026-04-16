РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10927 посетителей онлайн
Новости Базовая военная подготовка Подготовка граждан к национальному сопротивлению
2 163 39

Пойти на три месяца на базовую военную службу - это же элементарные вещи, - Бобровская

Базовая военная служба: население должно быть готово

Украина находится в конфликте с агрессивным соседом, поэтому участие чиновников в делах армии должно стать повседневной реальностью.

Об этом заявила народный депутат от партии "Голос" Соломия Бобровская, говорится в материале Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Государственная служба

Подписанный президентом закон о национальном сопротивлении определяет, что через год после завершения военного положения на должности в госслужбе могут претендовать только мужчины, прошедшие военную службу.

Это требование существовало и раньше. Новый закон определяет, в какой именно форме кандидат на государственную службу может его выполнить.

"Логика такая же, как и в мобилизационном законе 2023 года: мы готовимся к постоянной войне. Все равно рано или поздно долг возьмет свое. Поэтому мы указали, что засчитывается любая военная служба, а не только БЗВП", - отметила Бобровская.

Чиновник может подпасть под критерий соответствия, пройдя военную службу, то есть быть ветераном российско-украинской войны, службу в военном резерве, службу в органах сектора безопасности и обороны или пройти военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса.

Читайте также: Украина в топ-10 армий мира по численности - рейтинг Military Balance 2026

По мнению Бобровской, в Украине, которая воюет с агрессивным соседом, причастность чиновников к армии должна стать повседневностью.

"Во-первых, было бы странно, если бы человек, которому, например, 21 год и больше, не хотел хотя бы как-то иметь отношение к армии. Пойти на три месяца на базовую военную службу - это же элементарные вещи.

Если мы так часто говорим об Израиле, то почему мы так боимся, чтобы население, особенно мужское, было постоянно готово? Я видела эти комментарии (среди них очень много ботов и их однотипных комментариев) и я не понимаю, почему все так этого боятся. Государство говорит пройти пять месяцев подготовки в мирное время. Так в чем проблема?" - подытожила она.

Материал о подготовке граждан к национальному сопротивлению читайте по ссылке.

Читайте: Женщина должна уметь хотя бы наложить жгут или справиться с автоматом, - Бобровская

Автор: 

армия (8283) служба (47) Бобровская Соломия (53)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
може почнемо з президента? він хай покаже приклад
показать весь комментарий
16.04.2026 15:30 Ответить
+10
Хто з родичів нардепки Соломії Бобровської воює або хоча б пройшов підготовку?
показать весь комментарий
16.04.2026 15:33 Ответить
+9
З ядеркою, мінімальною зарплатою $2152, США в реальних союзниках і з ворогами в шльопках? Ні, не будемо так жити, це пропаганда для інфузорій.
показать весь комментарий
16.04.2026 15:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
16.04.2026 15:30 Ответить
Що? За крадіжку автомобіля дають 8 років, за вбивство людини в дтп можуть і 3 роки умовно...
показать весь комментарий
16.04.2026 15:41 Ответить
Зрівняли вбивство чи крадіжку й образу самі знаєте кого. Треба знати своє місце)
показать весь комментарий
16.04.2026 15:42 Ответить
Вже показав. Чотири рази.
показать весь комментарий
16.04.2026 15:34 Ответить
Постійна війна, це дуже добре)
показать весь комментарий
16.04.2026 15:31 Ответить
Це помірний та одночасно найбільш вірогідний сценарій. Якщо не хочеться як у Південній Кореї чи Ізраїлі плануйте виїзд.
показать весь комментарий
16.04.2026 15:49 Ответить
"Плануйте виїзд". Кореї сплутали.
показать весь комментарий
16.04.2026 15:50 Ответить
Для того щоб опинитися у Північній достатньо знову просто перестать стрілять, що теж зовсім не виключено. Плануйте виїзд 2.0
показать весь комментарий
16.04.2026 16:18 Ответить
показать весь комментарий
16.04.2026 15:32 Ответить
Нам придется жить как живет постоянно Израиль. Только тогда и правила должны быть едины абсолютно для всех, как в Израиле.
показать весь комментарий
16.04.2026 15:33 Ответить
показать весь комментарий
16.04.2026 15:36 Ответить
Порівняв хер з пальцем, у Ізраїлю потужня впк і ******* зброя + неофіційно ядерна зброя , не кажучи про вплив Ізраїлю у вищих щаблях влади по всьому світу, і до речі, в них війна вже більше 40 років а кордони не закриті.
показать весь комментарий
16.04.2026 15:40 Ответить
Прийдеться жити? Що ви собі таке вигадали? 73 відсотка досі хочуть у травні шашлики...
показать весь комментарий
16.04.2026 15:42 Ответить
Взагалі, бажано мобілізаційне законодавство Ізраїлю перейняти - мобілізація у віці 18-41 рік фактично для всіх придатних!
показать весь комментарий
16.04.2026 15:43 Ответить
А чому тільки мобілізаційне законодавство переймати, а може в них ще є щось цікаве
показать весь комментарий
16.04.2026 15:53 Ответить
Так, багато цікавого є в Ізраїлі. Наприклад, мені дуже до вподоби їх мовна політика!
показать весь комментарий
16.04.2026 16:07 Ответить
Іди роздавай поради "как нам прідьоцца жіть" таким москворотим як сам і не перди тут багато! Всі ці знахабнілі нардепи і з "Голосу", і з СН думають, що сидітимуть в Україні при владі вічно? Ця **** Бобровська пригріла сраку у ВР і мріє про постійну війну? Хай засуне свої вологі мрії в те місце, яке пригріла у ВР!
показать весь комментарий
16.04.2026 15:43 Ответить
показать весь комментарий
16.04.2026 15:33 Ответить
показать весь комментарий
16.04.2026 15:33 Ответить
Це нардипкиня, вирішила перегавкати потужного, і водночас пердить щоб себе прорекламувати, але як звичайно виходить гівно.
показать весь комментарий
16.04.2026 15:36 Ответить
Психполоса 1.5 кілометри без базової фізичної підготовки, з бронею, шоломом , автоматом і рюкзаком це ж елементарно! Бобровська покажи на своєму яскравому прикладі! Краще разом зі стефанчуком і юзіком ! Любо на це глянути буде, як вони будуть здиратися на 3 метрову дерев'яну стіну
показать весь комментарий
16.04.2026 15:35 Ответить
"три місяці на базові військові службі" - це нагадує за тилові блок-пости для ментів під час АТО на тиждень, шоб отримати УБД.
Які нахрєн три місяці?
Вважаю непоганим варіантом працевлаштування ветеранів ЗСУ на державну службу.
Але тоді лише для УБД, та в кого додаток 6 мілким кеглем на декілька сторінок з зазначенням усіх БРок.
показать весь комментарий
16.04.2026 15:37 Ответить
Ну то йди. Пи₴диш сидиш.
показать весь комментарий
16.04.2026 15:38 Ответить
"Піти на три місяці на базову військову службу - це ж елементарні речі" ... сказала депутатка, яка в житті не тримала в руках нічого важчого за йуха...
показать весь комментарий
16.04.2026 15:39 Ответить
ну, як х*я?
такого малесенького....
бо, справжнього чоловічого не бачила.....
показать весь комментарий
16.04.2026 15:47 Ответить
Голос ..Голос ..це та партія керівник якої двічі кинув українців ?... співак якийсь здається ..пака ..вука..кака...вакарчучка здається
показать весь комментарий
16.04.2026 15:41 Ответить
Ха-ха!
Батальон "Юзік" не гумовий.
показать весь комментарий
16.04.2026 15:41 Ответить
Хай почнуть з себе, всі депутати йдуть на трьохмісячну базову військову підготовку, це ж елементарно! Покажіть яскравий приклад! Навіть Козловський показав його, хоча "прослужив" тільки місяць.
показать весь комментарий
16.04.2026 15:42 Ответить
боти, будь ласка, не пишiть одноковi коментарi. Ми живемо в рiзних краiнах, тому i коментарi мають бути рiзнi.
показать весь комментарий
16.04.2026 15:49 Ответить
Чиновників ВЖЕ потрібно відправити на військову службу
показать весь комментарий
16.04.2026 15:50 Ответить
А це правда що в приміщенні Верховної ради України масово виготовляють дрони, кажуть що самі депутати їх складають.
Не дякуйте.
показать весь комментарий
16.04.2026 15:51 Ответить
контрабандна вiйськова служба. Не знаю, як просто пояснити.
показать весь комментарий
16.04.2026 15:53 Ответить
Шо то мне подсказывает что после войны нынешним чиновникам придётся несладко, мягко говоря... бо народ уже скрежещет зубами от невероятной любви к данным персонажам..
показать весь комментарий
16.04.2026 15:55 Ответить
Зелений клоуняра готується до постійної війни, щоб стати постійним Президентом.
показать весь комментарий
16.04.2026 16:03 Ответить
Шукайте лохів для вашої 'базової підготовки' десь в іншому місці
показать весь комментарий
16.04.2026 16:11 Ответить
 
 