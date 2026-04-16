Испания резко увеличила импорт российского газа в марте 2026 года, - El Pais

В марте 2026 года Испания закупила рекордный объем газа из России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет El Pais.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Рекордные объемы

По данным оператора газовой системы Enagás, поставки российского газа достигли 9 807 гигаватт-часов.

Это превышает показатели даже периода энергетического кризиса 2023 года.

По сравнению с февралем импорт вырос более чем вдвое.

Читайте: Партия сжиженного российского природного газа направляется в Индию, - Reuters

Почему растет импорт

Несмотря на санкции Европейского Союза, их поэтапное введение позволяет странам импортировать российский газ до 2027 года.

Кроме того, Испания располагает мощной инфраструктурой для приема и хранения газа.

В стране работают шесть регазификационных терминалов, которые используются не только для внутреннего потребления, но и для дальнейшей перепродажи.

Читайте также: Путин заявил о возможном прекращении газовых поставок в Европу

Рост спроса

Внутреннее потребление газа также выросло.

В марте спрос увеличился на 2%, а использование газа для производства электроэнергии - почти на 47%.

Это связано с необходимостью поддержания стабильной работы энергосистемы и предотвращения отключений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экспорт российского газа в Европу упал до самого низкого уровня с 1973 года, - Reuters

Поиск альтернатив

В то же время Испания пытается уменьшить зависимость от российского газа.

Страна ведет переговоры об увеличении поставок по газопроводу Medgaz из Алжира.

Также после прихода к власти Дональда Трампа закупки американского газа Испанией удвоились.

Рост импорта происходит на фоне нестабильности на Ближнем Востоке, что влияет на глобальные энергетические рынки и заставляет страны искать дополнительные источники поставок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай впервые начал закупать российский сжиженный газ с подсанкционного завода на Балтике, — Bloomberg