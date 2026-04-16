Испания резко увеличила импорт российского газа в марте 2026 года, - El Pais
В марте 2026 года Испания закупила рекордный объем газа из России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет El Pais.
Рекордные объемы
По данным оператора газовой системы Enagás, поставки российского газа достигли 9 807 гигаватт-часов.
Это превышает показатели даже периода энергетического кризиса 2023 года.
По сравнению с февралем импорт вырос более чем вдвое.
Почему растет импорт
Несмотря на санкции Европейского Союза, их поэтапное введение позволяет странам импортировать российский газ до 2027 года.
Кроме того, Испания располагает мощной инфраструктурой для приема и хранения газа.
В стране работают шесть регазификационных терминалов, которые используются не только для внутреннего потребления, но и для дальнейшей перепродажи.
Рост спроса
Внутреннее потребление газа также выросло.
В марте спрос увеличился на 2%, а использование газа для производства электроэнергии - почти на 47%.
Это связано с необходимостью поддержания стабильной работы энергосистемы и предотвращения отключений.
Поиск альтернатив
В то же время Испания пытается уменьшить зависимость от российского газа.
Страна ведет переговоры об увеличении поставок по газопроводу Medgaz из Алжира.
Также после прихода к власти Дональда Трампа закупки американского газа Испанией удвоились.
Рост импорта происходит на фоне нестабильности на Ближнем Востоке, что влияет на глобальные энергетические рынки и заставляет страны искать дополнительные источники поставок.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
