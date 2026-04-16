Испания резко увеличила импорт российского газа в марте 2026 года, - El Pais

Рекордные объемы

По данным оператора газовой системы Enagás, поставки российского газа достигли 9 807 гигаватт-часов.

Это превышает показатели даже периода энергетического кризиса 2023 года.

По сравнению с февралем импорт вырос более чем вдвое.

Почему растет импорт

Несмотря на санкции Европейского Союза, их поэтапное введение позволяет странам импортировать российский газ до 2027 года.

Кроме того, Испания располагает мощной инфраструктурой для приема и хранения газа.

В стране работают шесть регазификационных терминалов, которые используются не только для внутреннего потребления, но и для дальнейшей перепродажи.

Рост спроса

Внутреннее потребление газа также выросло.

В марте спрос увеличился на 2%, а использование газа для производства электроэнергии - почти на 47%.

Это связано с необходимостью поддержания стабильной работы энергосистемы и предотвращения отключений.

Поиск альтернатив

В то же время Испания пытается уменьшить зависимость от российского газа.

Страна ведет переговоры об увеличении поставок по газопроводу Medgaz из Алжира.

Также после прихода к власти Дональда Трампа закупки американского газа Испанией удвоились.

Рост импорта происходит на фоне нестабильности на Ближнем Востоке, что влияет на глобальные энергетические рынки и заставляет страны искать дополнительные источники поставок.

Топ комментарии
+4
Це вже позисія сили, санхції і тиск на росію з розвалом економіки, чи поки що ні?
показать весь комментарий
16.04.2026 17:48 Ответить
+2
Щось не бачу потужних хрипатих засуджень цих дій. Також не побачив осуду з боку МЗС щодо заходу корабля в ізраїльські порти з нашим краденим зерном
показать весь комментарий
16.04.2026 17:52 Ответить
+2
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час телефонної розмови з ізраїльським колегою Гідеоном Сааром наголосив на неприпустимості заходження до ізраїльського порту російського судна з викраденим українським зерном.

Про це повідомляє https://mfa.gov.ua/news/andrij-sibiga-proviv-telefonni-peregovori-z-ministrom-zakordonnih-sprav-izrayilyu-gideonom-saarom2 пресслужба МЗС України.
показать весь комментарий
16.04.2026 17:58 Ответить
Ну я ж так зрозумів, що також обговорили передачу викрадених коштів в Україні і видачу Цукермана і Міндіча - кращого друга ЗеПотужника? (Якщо, що то це іронія і сарказм)
показать весь комментарий
16.04.2026 18:05 Ответить
ну а шо? катарького нема, не американський же купляти...
показать весь комментарий
16.04.2026 17:55 Ответить
Нічого, роз'їбуть Близький Схід. Для них залишиться тільки американський. Катар все одно постачає все в Азію.
показать весь комментарий
16.04.2026 18:07 Ответить
Європа обіцяла відмовитися від кацапського газу і нафти в 2027-му році. Довго тягнули, сподівалися що війна закінчиться. Подивимося чого варті їхні слова.
показать весь комментарий
16.04.2026 17:57 Ответить
Дуже важко зійти з голки. Особливо, коли дилер знижує ціну.
показать весь комментарий
16.04.2026 18:20 Ответить
іспанці: українці, ви неймовірні ! Повоюйте ще 5-10 років. Тримайтесь. Виділимо 1 ракету-перехоплювач, може щось зіб'єте нею
показать весь комментарий
16.04.2026 18:22 Ответить
Але ж це США допомагає рашці, а не європа😧. європа наші друзі і союзники, а гидкі США разом з рашкою щось мутять!!!
Я таке тут читав, невже все не так???😧

А якщо серйозно, то треба бути повним овочем, щоб досі не в'їхати що таке європа і які їх цілі.
показать весь комментарий
16.04.2026 19:07 Ответить
Іспанія далеко від раські, думають, що їм не прилетить. А дарма, ***** непередбачуване.
Незабаром всі Європи почнуть купувати у раські гази і їм буде байдуже на знищення України.
показать весь комментарий
16.04.2026 19:16 Ответить
 
 