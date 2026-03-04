Путин заявил о возможном прекращении газовых поставок в Европу

Российский диктатор Владимир Путин сообщил о возможном прекращении поставок газа в страны Европы из-за приближения запрета на покупку российского газа, анонсированного ранее Евросоюзом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью пропагандистским СМИ после встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Москве.

Впрочем, Путин отметил, что пока окончательного решения нет, это скорее "мысль вслух", которую обсудят правительство и компании РФ.

Потенциальное прекращение поставок в Европу

Российский диктатор отметил, что РФ может перейти на другие рынки, где платят больше, и там "закрепиться". Он заверил, что это не имеет политической подоплеки, а лишь экономическое обоснование. Кроме того, он обвинил Украину в подготовке подрывов газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток", напоминая о предыдущих подрывах "Северных потоков".

"Если нам все равно через месяц закроют поставки, лучше самим прекратить и пойти на рынки, которые являются надежными партнерами", – сказал Путин во время интервью.

Контекст санкций ЕС и переговоров с Венгрией

Европейский Союз принял 19-й пакет санкций против РФ в октябре 2025 года, который предусматривает запрет на покупку СПГ и трубопроводного газа. Первые ограничения на краткосрочные контракты вступят в силу с 25 апреля 2026 года, а полное эмбарго – с 1 января 2027 года.

4 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву для переговоров о продлении поставок энергоносителей по неизменным ценам и гуманитарных вопросах, в частности возвращении двух пленных граждан Венгрии, воевавших на стороне ВСУ.

