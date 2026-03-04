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Новини Російський газ
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Путін заявив про можливе припинення газових постачань до Європи

Путін заявив про можлливе припинення газу до ЄС

Російський диктатор Володимир Путін повідомив про можливе припинення поставок газу до країн Європи через наближення заборони на купівлю російського газу, анонсованої раніше Євросоюзом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це він заявив в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ після зустрічі з главою МЗС Угорщини Петером Сіярто в Москві.

Втім Путін зазначив, що поки остаточного рішення немає, це скоріше "думка вголос", яку обговорять уряд і компанії РФ.

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Потенційне припинення постачань у Європу

Російський диктатор зазначив, що РФ може перейти на інші ринки, де платять більше, і там "закріпитися". Він запевнив, що це не має політичного підґрунтя, а лише економічне обґрунтування. Крім того, він звинуватив Україну в підготовці підривів газопроводів "Блакитний потік" та "Турецький потік", нагадуючи про попередні підриви "Північних потоків".

"Якщо нам все одно через місяць закриють постачання, краще самим припинити і піти на ринки, які є надійними партнерами", – сказав Путін під час інтерв’ю.

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Контекст санкцій ЄС і переговорів з Угорщиною

Європейський Союз ухвалив 19-й пакет санкцій проти РФ у жовтні 2025 року, що передбачає заборону на купівлю СПГ і трубопровідного газу. Перші обмеження на короткострокові контракти набудуть чинності з 25 квітня 2026 року, а повне ембарго – з 1 січня 2027 року.

  • 4 березня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прибув до Москви для переговорів щодо продовження постачання енергоносіїв за незмінними цінами та гуманітарних питань, зокрема повернення двох полонених громадян Угорщини, які воювали на боці ЗСУ.

Також читайте: Серйозні переговори розпочнуться, коли армія Путіна почне скорочуватися, - Зеленський

Автор: 

газ (10721) Європа (2499) путін володимир (25474) Сійярто Петер (506)
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Топ коментарі
+35
А понтів! Понтів! Більше, ніж лайна у чемодані! Не бохсь, то не надовго. 😊
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04.03.2026 21:07 Відповісти
+12
А очко-то нє желєзноє!
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04.03.2026 21:09 Відповісти
+9
Та піщов ти, підр трвхлявий
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04.03.2026 21:11 Відповісти
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А понтів! Понтів! Більше, ніж лайна у чемодані! Не бохсь, то не надовго. 😊
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04.03.2026 21:07 Відповісти
А очко-то нє желєзноє!
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04.03.2026 21:09 Відповісти
Логічно. Грає на підвищення і так вже не маленьких цін.
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04.03.2026 21:10 Відповісти
еге ж, контрольний постріл собі в голову після ідіотського підвищення цін на газ у 2022 р.
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04.03.2026 23:58 Відповісти
Ну нигде больше не будет, чем на спекулятивных рынках Европы, особенно, где по дешевке газ летом покупают, а зимой из хранилищ толкают по завышенным ценам и пацаны имеют сверхприбыли, а теперь пусть сосет сам газ
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04.03.2026 21:10 Відповісти
Та піщов ти, підр трвхлявий
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04.03.2026 21:11 Відповісти
Ось чому і потрібна незалежна держава Сибір
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04.03.2026 21:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=iQaUE5Hrkl8

ПЕЧІЙ_ наземне втрогнення в Ирані здійснюватимуть курди за повітрянної підтримки США- їхготували до того декілька місяців
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04.03.2026 22:33 Відповісти
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04.03.2026 21:14 Відповісти
А він щось продає в Европу?
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04.03.2026 21:15 Відповісти
Продає, двом ху@сосам. Прізвища підказати?
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04.03.2026 21:38 Відповісти
Двом? Ви впевнені? Я знаю ще мінімум двох таких, в країні одного з них я знаходжусь зараз. Європа як торгувала з руснею, так і торгує. Тільки зараз більш стримано і через посередників. Але ж маркування товарів не сховаєш.
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05.03.2026 08:43 Відповісти
Невже ***** з чумадана зліз і не підмився?
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04.03.2026 21:16 Відповісти
Узькоокі все скуплять.
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04.03.2026 21:18 Відповісти
орган розплачетця
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04.03.2026 21:18 Відповісти
Ціну собі набиває
хвіцо і жаба мадярська допомагають, аж з штанів вилазять.
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04.03.2026 21:19 Відповісти
"Бєдний Йорік"
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04.03.2026 21:20 Відповісти
іді нхй, путя.
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04.03.2026 21:22 Відповісти
Катар полностью прекратил поставки СПГ. Пользуется, *******, моментом для шантажа Европы. Последняя Лебединая Песнь Геополитического Гиганта...
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04.03.2026 21:33 Відповісти
Пофігу ! Опалювальний сезон , в Європі , завершився ... до наступного щось вигадають
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04.03.2026 21:57 Відповісти
Здохни, *****.
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04.03.2026 21:35 Відповісти
Коли ти рашиська істота нарешті здохнеш ? наскільки світ ставби чистіший .
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04.03.2026 21:40 Відповісти
Гра в покер. Ставки піднімаються.
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04.03.2026 21:54 Відповісти
А перейти на інші ринки це як? Трубу по космосу протягнути? Чі в пузирях по повітрю надсилати?
Газовозів на 1 менше!
Блефер
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04.03.2026 21:56 Відповісти
Даа, китайцы точно заплатят больше даже к бабке не ходи...шутки шутками а обосралось ***** конкретно..
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04.03.2026 21:59 Відповісти
Скатертиною по дупі!
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04.03.2026 22:00 Відповісти
Типу, а я і не хотіла....? Ну так чого Фіцо з орбаном так танцюють перед дверима туалета?
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04.03.2026 22:10 Відповісти
"надійний партнер" це Китай, який пропонує ******** САМИЙ побудувати газопровід в Китай, яким вони будуть качати газ за БРОСОРВИМI ЦІНАМI))))))))))
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04.03.2026 22:33 Відповісти
Так я не понял, зачем уходить, если с 2027 года уже и так не купят? Можно стоять где стоишь, а Европа всё сделает за тебя.
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04.03.2026 22:36 Відповісти
Будуть втирати "насєлєнію", що це велика і магуча параша перекрила Європі кран, в наказаніє. А продажу китайцям задарма подадуть насєлєнію як очередную побєду.
Різницю впишуть в платьожкі насєлєнію, хитрий план
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05.03.2026 01:25 Відповісти
Та давай вже нарешті, давно пора.
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04.03.2026 23:29 Відповісти
Iндii за рупii, ага. Скуплять все!
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05.03.2026 00:35 Відповісти
Партнёры у трухлявого пня остались только сексуальные. Они его имеют тогда , когда захотят, и заплатят столько, сколько посчитают нужным. Плешивый уже ни на что не влияет.
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05.03.2026 10:01 Відповісти
 
 