Путін заявив про можливе припинення газових постачань до Європи

Російський диктатор Володимир Путін повідомив про можливе припинення поставок газу до країн Європи через наближення заборони на купівлю російського газу, анонсованої раніше Євросоюзом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це він заявив в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ після зустрічі з главою МЗС Угорщини Петером Сіярто в Москві.

Втім Путін зазначив, що поки остаточного рішення немає, це скоріше "думка вголос", яку обговорять уряд і компанії РФ.

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Потенційне припинення постачань у Європу

Російський диктатор зазначив, що РФ може перейти на інші ринки, де платять більше, і там "закріпитися". Він запевнив, що це не має політичного підґрунтя, а лише економічне обґрунтування. Крім того, він звинуватив Україну в підготовці підривів газопроводів "Блакитний потік" та "Турецький потік", нагадуючи про попередні підриви "Північних потоків".

"Якщо нам все одно через місяць закриють постачання, краще самим припинити і піти на ринки, які є надійними партнерами", – сказав Путін під час інтерв’ю.

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Контекст санкцій ЄС і переговорів з Угорщиною

Європейський Союз ухвалив 19-й пакет санкцій проти РФ у жовтні 2025 року, що передбачає заборону на купівлю СПГ і трубопровідного газу. Перші обмеження на короткострокові контракти набудуть чинності з 25 квітня 2026 року, а повне ембарго – з 1 січня 2027 року.

4 березня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прибув до Москви для переговорів щодо продовження постачання енергоносіїв за незмінними цінами та гуманітарних питань, зокрема повернення двох полонених громадян Угорщини, які воювали на боці ЗСУ.

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