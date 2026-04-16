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Новини Російський газ
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Іспанія різко збільшила імпорт російського газу у березні 2026 року, – El Pais

Іспанія закупила рекордну партію російського газу в березні

Іспанія у березні 2026 року придбала рекордний обсяг газу з Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише El Pais.

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Рекордні обсяги

За даними оператора газової системи Enagás, поставки російського газу сягнули 9 807 гігават-годин.

Це перевищує показники навіть періоду енергетичної кризи 2023 року.

Порівняно з лютим імпорт зріс більш ніж удвічі.

Читайте: Партія скрапленого російського природного газу прямує до Індії, - Reuters

Чому зростає імпорт

Попри санкції Європейського Союзу, їх поетапне впровадження дозволяє країнам імпортувати російський газ до 2027 року.

Крім того, Іспанія має потужну інфраструктуру для прийому та зберігання газу.

У країні працюють шість регазифікаційних терміналів, які використовуються не лише для внутрішнього споживання, а й для подальшого перепродажу.

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Зростання попиту

Внутрішнє споживання газу також зросло.

У березні попит збільшився на 2%, а використання газу для виробництва електроенергії – майже на 47%.

Це пов’язано з необхідністю підтримки стабільної роботи енергосистеми та запобігання відключенням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експорт російського газу до Європи впав до найнижчого рівня з 1973 року, – Reuters

Пошук альтернатив

Водночас Іспанія намагається зменшити залежність від російського газу.

Країна веде переговори щодо збільшення постачання через газопровід Medgaz з Алжиру.

Також після приходу до влади Дональда Трампа закупівлі американського газу Іспанією подвоїлися.

Зростання  ж імпорту відбувається на тлі нестабільності на Близькому Сході, що впливає на глобальні енергетичні ринки та змушує країни шукати додаткові джерела постачання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай вперше почав купувати російський скраплений газ із підсанкційного заводу на Балтиці, ‒ Bloomberg

Автор: 

газ (10746) Іспанія (1006) росія (70928)
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Топ коментарі
+10
Це вже позисія сили, санхції і тиск на росію з розвалом економіки, чи поки що ні?
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16.04.2026 17:48 Відповісти
+6
іспанці: українці, ви неймовірні ! Повоюйте ще 5-10 років. Тримайтесь. Виділимо 1 ракету-перехоплювач, може щось зіб'єте нею
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16.04.2026 18:22 Відповісти
+3
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час телефонної розмови з ізраїльським колегою Гідеоном Сааром наголосив на неприпустимості заходження до ізраїльського порту російського судна з викраденим українським зерном.

Про це повідомляє https://mfa.gov.ua/news/andrij-sibiga-proviv-telefonni-peregovori-z-ministrom-zakordonnih-sprav-izrayilyu-gideonom-saarom2 пресслужба МЗС України.
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16.04.2026 17:58 Відповісти

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