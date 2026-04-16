Іспанія різко збільшила імпорт російського газу у березні 2026 року, – El Pais

Іспанія у березні 2026 року придбала рекордний обсяг газу з Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише El Pais.

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Рекордні обсяги

За даними оператора газової системи Enagás, поставки російського газу сягнули 9 807 гігават-годин.

Це перевищує показники навіть періоду енергетичної кризи 2023 року.

Порівняно з лютим імпорт зріс більш ніж удвічі.

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Чому зростає імпорт

Попри санкції Європейського Союзу, їх поетапне впровадження дозволяє країнам імпортувати російський газ до 2027 року.

Крім того, Іспанія має потужну інфраструктуру для прийому та зберігання газу.

У країні працюють шість регазифікаційних терміналів, які використовуються не лише для внутрішнього споживання, а й для подальшого перепродажу.

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Зростання попиту

Внутрішнє споживання газу також зросло.

У березні попит збільшився на 2%, а використання газу для виробництва електроенергії – майже на 47%.

Це пов’язано з необхідністю підтримки стабільної роботи енергосистеми та запобігання відключенням.

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Пошук альтернатив

Водночас Іспанія намагається зменшити залежність від російського газу.

Країна веде переговори щодо збільшення постачання через газопровід Medgaz з Алжиру.

Також після приходу до влади Дональда Трампа закупівлі американського газу Іспанією подвоїлися.

Зростання ж імпорту відбувається на тлі нестабільності на Близькому Сході, що впливає на глобальні енергетичні ринки та змушує країни шукати додаткові джерела постачання.

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