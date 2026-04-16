Іспанія різко збільшила імпорт російського газу у березні 2026 року, – El Pais
Іспанія у березні 2026 року придбала рекордний обсяг газу з Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише El Pais.
Рекордні обсяги
За даними оператора газової системи Enagás, поставки російського газу сягнули 9 807 гігават-годин.
Це перевищує показники навіть періоду енергетичної кризи 2023 року.
Порівняно з лютим імпорт зріс більш ніж удвічі.
Чому зростає імпорт
Попри санкції Європейського Союзу, їх поетапне впровадження дозволяє країнам імпортувати російський газ до 2027 року.
Крім того, Іспанія має потужну інфраструктуру для прийому та зберігання газу.
У країні працюють шість регазифікаційних терміналів, які використовуються не лише для внутрішнього споживання, а й для подальшого перепродажу.
Зростання попиту
Внутрішнє споживання газу також зросло.
У березні попит збільшився на 2%, а використання газу для виробництва електроенергії – майже на 47%.
Це пов’язано з необхідністю підтримки стабільної роботи енергосистеми та запобігання відключенням.
Пошук альтернатив
Водночас Іспанія намагається зменшити залежність від російського газу.
Країна веде переговори щодо збільшення постачання через газопровід Medgaz з Алжиру.
Також після приходу до влади Дональда Трампа закупівлі американського газу Іспанією подвоїлися.
Зростання ж імпорту відбувається на тлі нестабільності на Близькому Сході, що впливає на глобальні енергетичні ринки та змушує країни шукати додаткові джерела постачання.
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Про це повідомляє https://mfa.gov.ua/news/andrij-sibiga-proviv-telefonni-peregovori-z-ministrom-zakordonnih-sprav-izrayilyu-gideonom-saarom2 пресслужба МЗС України.