РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9927 посетителей онлайн
Новости Газ
2 876 59

Старые квитанции за газ уходят в прошлое - украинцы будут платить по "европейским" платежкам

Украина переходит на обновленный европейский формат платежей за распределение природного газа, который позволяет объединить счета за поставку и доставку газа в одном документе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в решении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), принятом 14 апреля.

Новые правила направлены на унификацию структуры счетов, повышение прозрачности и приближение украинской системы к стандартам Европейского Союза.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Новые правила формирования платежек за газ

У регулятора отмечают, что обновленная форма платежных документов соответствует нормам Директивы ЕС 1788/2024 и закону о рынке природного газа. Главная цель изменений - сделать счета более понятными для потребителей и обеспечить четкое разграничение услуг.

Изменения предусматривают:

  • единый стандарт структуры счета;
  • обязательный перечень информации в платежке;
  • возможность объединения счета за газ и его распределения;
  • регулярное обновление данных в платежных документах;
  • выбор формата получения счета (бумажный или электронный).

"Эти изменения направлены на повышение прозрачности расчетов и приближение украинской системы к европейским стандартам", - отметили в НКРЭКУ.

Постановление вступит в силу с 1 октября 2026 года.

Новая платежка за газ

Читайте также: Программа "еЯсла": в Украине начали выплачивать "детское пособие"

Дополнительные начисления и "третья платежка"

Помимо обновления основных квитанций, часть бытовых потребителей получит еще один счет - за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей.

Стоимость таких работ будет распределяться между жильцами дома в зависимости от количества квартир и протяженности коммуникаций.

Ориентировочные суммы:

  • минимальная стоимость в 2026 году - около 120 грн;
  • в "сложных" домах - до 1 000 грн.

Чем больше дом и "проще" газовая инфраструктура, тем ниже будет стоимость для одной квартиры.

Читайте также: Перерасчет коммунальных платежей: Свириденко отчиталась, сколько потребителям недосчитали за январь

Автор: 

Газ (10063) оплата (79)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Буде окрема плата за доставку квитанції?
показать весь комментарий
16.04.2026 21:17 Ответить
+9
Підтягуємся до ЄС - тільки не зарплатами а платнею за газ електрику воду тепло
показать весь комментарий
16.04.2026 21:25 Ответить
+8
😁😁😁 - тобто , як і було колись ?
показать весь комментарий
16.04.2026 21:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це зрада чи перемога?
показать весь комментарий
16.04.2026 21:15 Ответить
Це нова схема. Типа "европейська" по міндичу.
показать весь комментарий
16.04.2026 21:28 Ответить
Це дурдом ''Веселка'' У випадках здирання грошей ми підтягуємось до стандартів ЄС у всьому, а от про рівень життя простого українця це неначасі і взагалі нікого не *бе
показать весь комментарий
16.04.2026 21:29 Ответить
Припиняйте цей антисемітизм у коментарях! Радійте і дякуйте!
показать весь комментарий
16.04.2026 22:07 Ответить
І три рази робіть "Ку".
показать весь комментарий
16.04.2026 22:15 Ответить
"Зе".
показать весь комментарий
16.04.2026 22:19 Ответить
Це кінець епохи бідності.
показать весь комментарий
16.04.2026 21:41 Ответить
показать весь комментарий
16.04.2026 21:17 Ответить
показать весь комментарий
16.04.2026 21:20 Ответить
Іще краще - мені зараз приходить дві платіжки за постачання газу - одна від загальноукраїнського постачальника , друга - від районного газового господарства . Думаю , що з осені буде три- третя для кабміну чи ОПи ((
показать весь комментарий
16.04.2026 22:23 Ответить
Нам втулять "складний" будинок - шоб життя медом не казалось?
показать весь комментарий
16.04.2026 21:20 Ответить
Підтягують в ЄС чи затягують петлю на шиї українця?
показать весь комментарий
16.04.2026 21:29 Ответить
Про ЄС сказали що х.й нам , потрібно пару десятків років поублажати різних ******** ,а потім вони подумають що нам далі робити - самим мило купувати, чи видадуть гуманітарне ((
показать весь комментарий
16.04.2026 22:26 Ответить
Для Українців вся комуналка має бути безкоштовна.
показать весь комментарий
16.04.2026 21:20 Ответить
Безкоштовна за чий рахунок?
показать весь комментарий
16.04.2026 21:37 Ответить
Аби не за наш. Нам всі винні
показать весь комментарий
16.04.2026 21:42 Ответить
Знову будуть грабувати власне населення.
показать весь комментарий
16.04.2026 21:21 Ответить
ми не їх власність..
показать весь комментарий
16.04.2026 21:23 Ответить
- це ви так думаєте ...
показать весь комментарий
16.04.2026 21:28 Ответить
А без "європейських стандартів", самі до цього не могли додуматись?)
показать весь комментарий
16.04.2026 21:21 Ответить
Це те ж саме, тільки збоку бантик
показать весь комментарий
16.04.2026 21:38 Ответить
Ше раз - там вигулькне третя платіжка
показать весь комментарий
16.04.2026 21:48 Ответить
показать весь комментарий
16.04.2026 21:25 Ответить
Ну наприклад в Польщі куб газу десь 25 грн, а у нас 9.
показать весь комментарий
16.04.2026 21:40 Ответить
Мінімалку на польщі нагуглиш само 🖕
показать весь комментарий
16.04.2026 21:45 Ответить
Я вимагаю basic income від продажу надр.
показать весь комментарий
16.04.2026 21:53 Ответить
Це ж було вже.

Зеленський анонсував економічний паспорт українця

https://www.youtube.com/shorts/iFs0DwjOYyc
показать весь комментарий
16.04.2026 21:58 Ответить
Я так і знаа, що ти таке скажеш До чого тут мінімалка дурбецало? Коли, мля з вас совок вже вийде? Все має свою ціну. За бензин та соляру ти чогось мовчиш, а газ це теж товар. Треба вимагати підвищення рівня життя, а не дешевого газу, дурбецало.
показать весь комментарий
16.04.2026 21:52 Ответить
Україна заплатила свою ціну назавжди всьому світу ще після Голодомору.
показать весь комментарий
16.04.2026 21:54 Ответить
З чого ти це взяв? Це дійсно трагедія українського народу влаштована комуняками та владою країни в яку входила і Україна теж. До чого тут це?
показать весь комментарий
16.04.2026 21:59 Ответить
До того що Україні всі винні навіки.
показать весь комментарий
16.04.2026 22:01 Ответить
Газ, бензин це надра які належать народу, усім нам, гроші можна брати лише за видкбуток та транспортування, а не щоб хтось хитрожопий набивав свої кармани,
це не повинно бути дорого
показать весь комментарий
16.04.2026 22:11 Ответить
9 грн за куб це дорого?! Це майже безкоштовно. Середня ціна в європейських країнах від 40 до 60 гривень на наші гроші. 1 - 1,5 € за куб.
показать весь комментарий
16.04.2026 22:19 Ответить
Якщо порівнюєте вартість то порівнюйте і зарплати!
показать весь комментарий
16.04.2026 22:21 Ответить
Прикиньте - шо ми газ добуваєм
показать весь комментарий
16.04.2026 21:45 Ответить
І шо? І олію вирощуєм, і огірки, і хліб, і все інше...
показать весь комментарий
16.04.2026 21:54 Ответить
Він мусить бути дешевшим
показать весь комментарий
16.04.2026 21:56 Ответить
Ну з чого це виходить? Він і так для населення 9 грн коштує. Це майже безкоштовно.
показать весь комментарий
16.04.2026 22:11 Ответить
Так будуть піднімати - підтягувати до Європи
показать весь комментарий
16.04.2026 22:12 Ответить
***, які ви тупорилі! Ціни визначаються не мінімальними зарплатами, а ринковою вартістю товару! Рівень мінімалки у різних країнах різні. Це лиш говорить про рівень життя людей і в різних країнах він різний. В Україні рівень жахливий, це правда. І треба його піднімати, а не ціни коригувати.
показать весь комментарий
16.04.2026 22:07 Ответить
Ви самі тупорилі, ви математику вчили? До чого тут ринкова вартість товару?
Поляк за газ платить 0,03 % за 1 куб. м газу від своєї зарплати, а українець - 0,11 %.
Може в Україні зарплату теж зробити ринковою?
показать весь комментарий
16.04.2026 22:16 Ответить
Ну *** нарешті! Так в Україні і так ринкові зарплати! А чоготак дешево вартує робота простого українця от тут і собакапорилалсь. Від цього ітреба танцювати. Коли почалась війна і на ринку праці став дефіцит робочої сили то бариги почали збільшувати зарплатню, навіть касиру в супермаркеті почали платити 400 - 500 долларів, а коли не було дефіциту працівників то платили 200. Питання, а раніше не могли платити 500 доларів, щоб українці не шукали кращої долі по країнах ЄС? Могли. І віни не було тим більше. Але український барига є український барига, вінкраще чиновнику чи мєнту заплатить, щоб той його не кошмарив перевірками ніж більш-менш достойну зарплатню своєму найнятому робітнику.
показать весь комментарий
16.04.2026 22:28 Ответить
Мінімальна заробітна плата становить 4 806 злотих (58176 грн.), тобто ~3 500-3 600 злотих нетто на місяць. Середні зарплати значно вищі - часто близько 8 000-9 000 злотих (96960 - 109080 грн.) брутто або більше, залежно від галузі та досвіду.
У 2025 році ціна на газ для побутових споживачів у Польщі становила близько 1,5 злотого (18,18 грн.) за 1 кубометр. Крім того, передбачена щомісячна фіксована плата - 9 злотих на місяць. Середньостатистична родина сплачує за газ на місяць 100-150 злотих (1 200-1 800 грн).

Мінімальна заробітна плата в Україні 8647 грн. (397 злотих)
Середня зарплата в Україні 28321 грн. (2337 злотих)

Співвідношення мінімальних зарплат: 12 к 1. Плата за газ 2 к 1.

Питання ще є?
показать весь комментарий
16.04.2026 22:01 Ответить
Просто гордість розпирає від цієї держави. Це ж настільки потужно!
показать весь комментарий
16.04.2026 21:26 Ответить
квитанції і тарифи європейські, а грошове запезпечення українського народу ,нижче доходів африканських бідних країн...ЦЕ "ЗЕПЕРЕМОГА" над українським народом.ура.
показать весь комментарий
16.04.2026 21:29 Ответить
***** собі, це просто якийсь піздєц ГЕНІАЛЬНО
показать весь комментарий
16.04.2026 21:29 Ответить
Платіжки як у ЄС, а на вулиці Сомалі.
показать весь комментарий
16.04.2026 21:33 Ответить
І що характерно -
- Україна переходить на оновлений європейський формат платіжок Джерело: https://censor.net/ua/n3610917
А коли , років 10 тому , ці платежі розділили - це також пояснювали "європейським форматом" !
Отже - нас тоді надурили , чи дурять зараз ?
показать весь комментарий
16.04.2026 21:35 Ответить
Нащо? Україна набагато ближча до африканських країн майже за всіми показниками окрім народжуваності, ніж до європейських.
Треба жити по африканським стандартам вже.
показать весь комментарий
16.04.2026 21:39 Ответить
Чимало африканських країн зараз НАБАГАТО кращі за Україну...
показать весь комментарий
16.04.2026 22:18 Ответить
Валіза-тиса-африка
показать весь комментарий
16.04.2026 22:25 Ответить
А може перейдемо на європейські платіжки коли приймуть до єс
показать весь комментарий
16.04.2026 21:40 Ответить
А європейські зарплати і європейський рівень життя в нас коли буде.
показать весь комментарий
16.04.2026 21:44 Ответить
Не живу в розбитій квартирі вже 4 роки, платіжки за газ приходять регулярно, на мої документи, які підтверджують, що я не живу в квартирі і газом не користуюсь, відповідають, що їх це не цікавить, раз лічильник на багатоквартирному будинку крутиться, значить газ в мою квартиру подається, а чому я ним не користуюсь, то не їх проблема. Радію, що хоч таксисти, які мене возили до 2022 року, і супермаркети, де я купував продукти, мені платіжки не виставляють, напевно, не знають, що так можна!
показать весь комментарий
16.04.2026 21:46 Ответить
Держава має ЗАБОРОНИТИ обласним Газмережам проводити (самовільну) повірку лічильників з механічними та мембранними механізмами з котрими вони ХІМІЧУТЬ і ці газові лічильники самовільно за добу накручують від 0,02 м3 до 0,2 м3.газу…!!!

Газові лічильники мають встановлюватися лише після 100% перевірки підприємствами, що їх ВИРОБЛЯЮТЬ і на вимогу споживач, МЕМБРАННІ або РОТОРНІ, так як останні мають більшу точність і рахують використання газу з похибкою 0,01%, а мембранні +, - трамвайна зупинка, на котрих ГАЗмережі і крадуть мільйонні кошти з оплат в ГРОМАДИ УКРАЇНИ за повітря...!!!

Лише після постанови Кабінету Міністрів про ВСТАНОВЛЕННЯ лише ПЕРЕВІРЕНИХ і НОВИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ ГАЗУ, ВИРОБНИКАМИ цих лічильників і при 100% їх опломбуванні, ПЛОМБАМИ ВИРОБНИКА їх мають право на встановлення в помешканнях споживачів зі смарт-модулями...!!!

ГАЗмережі це злодії-схематозники котрі обкрадають ГРОМАДУ УКРАЇНИ, своїми "повіреними" підкручено-пошкодженими МЕМБРАННИМИ ЛІЧИЛЬНИКАМИ...!!!

А ще ці ШАХРАЇ ГАЗмережі-України вдаються до МАНІПУЛЯЦІЙ вашою загальною площею квартири, з котрої НАВМИСНО виключають 2,5-4 м2. Площі тим самим необгрунтовано збільшують оплату від 4-15грн на місяць за використання обєму газу…!!!
показать весь комментарий
16.04.2026 22:00 Ответить
 
 