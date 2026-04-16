Старые квитанции за газ уходят в прошлое - украинцы будут платить по "европейским" платежкам
Украина переходит на обновленный европейский формат платежей за распределение природного газа, который позволяет объединить счета за поставку и доставку газа в одном документе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в решении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), принятом 14 апреля.
Новые правила направлены на унификацию структуры счетов, повышение прозрачности и приближение украинской системы к стандартам Европейского Союза.
Новые правила формирования платежек за газ
У регулятора отмечают, что обновленная форма платежных документов соответствует нормам Директивы ЕС 1788/2024 и закону о рынке природного газа. Главная цель изменений - сделать счета более понятными для потребителей и обеспечить четкое разграничение услуг.
Изменения предусматривают:
- единый стандарт структуры счета;
- обязательный перечень информации в платежке;
- возможность объединения счета за газ и его распределения;
- регулярное обновление данных в платежных документах;
- выбор формата получения счета (бумажный или электронный).
"Эти изменения направлены на повышение прозрачности расчетов и приближение украинской системы к европейским стандартам", - отметили в НКРЭКУ.
Постановление вступит в силу с 1 октября 2026 года.
Дополнительные начисления и "третья платежка"
Помимо обновления основных квитанций, часть бытовых потребителей получит еще один счет - за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей.
Стоимость таких работ будет распределяться между жильцами дома в зависимости от количества квартир и протяженности коммуникаций.
Ориентировочные суммы:
- минимальная стоимость в 2026 году - около 120 грн;
- в "сложных" домах - до 1 000 грн.
Чем больше дом и "проще" газовая инфраструктура, тем ниже будет стоимость для одной квартиры.
це не повинно бути дорого
Поляк за газ платить 0,03 % за 1 куб. м газу від своєї зарплати, а українець - 0,11 %.
Може в Україні зарплату теж зробити ринковою?
У 2025 році ціна на газ для побутових споживачів у Польщі становила близько 1,5 злотого (18,18 грн.) за 1 кубометр. Крім того, передбачена щомісячна фіксована плата - 9 злотих на місяць. Середньостатистична родина сплачує за газ на місяць 100-150 злотих (1 200-1 800 грн).
Мінімальна заробітна плата в Україні 8647 грн. (397 злотих)
Середня зарплата в Україні 28321 грн. (2337 злотих)
Співвідношення мінімальних зарплат: 12 к 1. Плата за газ 2 к 1.
Питання ще є?
- Україна переходить на оновлений європейський формат платіжок
А коли , років 10 тому , ці платежі розділили - це також пояснювали "європейським форматом" !
Отже - нас тоді надурили , чи дурять зараз ?
Треба жити по африканським стандартам вже.
Газові лічильники мають встановлюватися лише після 100% перевірки підприємствами, що їх ВИРОБЛЯЮТЬ і на вимогу споживач, МЕМБРАННІ або РОТОРНІ, так як останні мають більшу точність і рахують використання газу з похибкою 0,01%, а мембранні +, - трамвайна зупинка, на котрих ГАЗмережі і крадуть мільйонні кошти з оплат в ГРОМАДИ УКРАЇНИ за повітря...!!!
Лише після постанови Кабінету Міністрів про ВСТАНОВЛЕННЯ лише ПЕРЕВІРЕНИХ і НОВИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ ГАЗУ, ВИРОБНИКАМИ цих лічильників і при 100% їх опломбуванні, ПЛОМБАМИ ВИРОБНИКА їх мають право на встановлення в помешканнях споживачів зі смарт-модулями...!!!
ГАЗмережі це злодії-схематозники котрі обкрадають ГРОМАДУ УКРАЇНИ, своїми "повіреними" підкручено-пошкодженими МЕМБРАННИМИ ЛІЧИЛЬНИКАМИ...!!!
А ще ці ШАХРАЇ ГАЗмережі-України вдаються до МАНІПУЛЯЦІЙ вашою загальною площею квартири, з котрої НАВМИСНО виключають 2,5-4 м2. Площі тим самим необгрунтовано збільшують оплату від 4-15грн на місяць за використання обєму газу…!!!