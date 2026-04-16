Старые квитанции за газ уходят в прошлое - украинцы будут платить по "европейским" платежкам

Украина переходит на обновленный европейский формат платежей за распределение природного газа, который позволяет объединить счета за поставку и доставку газа в одном документе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в решении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), принятом 14 апреля.

Новые правила направлены на унификацию структуры счетов, повышение прозрачности и приближение украинской системы к стандартам Европейского Союза.

Новые правила формирования платежек за газ

У регулятора отмечают, что обновленная форма платежных документов соответствует нормам Директивы ЕС 1788/2024 и закону о рынке природного газа. Главная цель изменений - сделать счета более понятными для потребителей и обеспечить четкое разграничение услуг.

Изменения предусматривают:

единый стандарт структуры счета;

обязательный перечень информации в платежке;

возможность объединения счета за газ и его распределения;

регулярное обновление данных в платежных документах;

выбор формата получения счета (бумажный или электронный).

"Эти изменения направлены на повышение прозрачности расчетов и приближение украинской системы к европейским стандартам", - отметили в НКРЭКУ.

Постановление вступит в силу с 1 октября 2026 года.

Дополнительные начисления и "третья платежка"

Помимо обновления основных квитанций, часть бытовых потребителей получит еще один счет - за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей.

Стоимость таких работ будет распределяться между жильцами дома в зависимости от количества квартир и протяженности коммуникаций.

Ориентировочные суммы:

минимальная стоимость в 2026 году - около 120 грн;

в "сложных" домах - до 1 000 грн.

Чем больше дом и "проще" газовая инфраструктура, тем ниже будет стоимость для одной квартиры.

