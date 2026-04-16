Старі квитанції за газ йдуть у минуле - українці платитимуть за "європейськими" платіжками

Україна переходить на оновлений європейський формат платіжок за розподіл природного газу, який дозволяє об’єднати рахунки за постачання та доставку газу в одному документі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у рішенні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухваленому 14 квітня.

Нові правила спрямовані на уніфікацію структури рахунків, підвищення прозорості та наближення української системи до стандартів Європейського Союзу.

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Нові правила формування платіжок за газ

У регуляторі зазначають, що оновлена форма платіжних документів відповідає нормам Директиви ЄС 1788/2024 та закону про ринок природного газу. Головна мета змін — зробити рахунки більш зрозумілими для споживачів і забезпечити чітке розмежування послуг.

Зміни передбачають:

єдиний стандарт структури рахунка;

обов’язковий перелік інформації в платіжці;

можливість об’єднання рахунку за газ і його розподіл;

регулярне оновлення даних у платіжних документах;

вибір формату отримання рахунка (паперовий або електронний).

"Ці зміни спрямовані на підвищення прозорості розрахунків і наближення української системи до європейських стандартів", — зазначили в НКРЕКП.

Постанова набуде чинності з 1 жовтня 2026 року.

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Додаткові нарахування та "третя платіжка"

Окрім оновлення основних квитанцій, частина побутових споживачів отримає ще один рахунок — за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Вартість таких робіт розподілятиметься між мешканцями будинку залежно від кількості квартир і протяжності комунікацій.

Орієнтовні суми:

мінімальна вартість у 2026 році — близько 120 грн;

у "складних" будинках — до 1 000 грн.

Чим більший будинок і "простіша" газова інфраструктура, тим нижчою буде вартість для однієї квартири.

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