Старі квитанції за газ йдуть у минуле - українці платитимуть за "європейськими" платіжками
Україна переходить на оновлений європейський формат платіжок за розподіл природного газу, який дозволяє об’єднати рахунки за постачання та доставку газу в одному документі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у рішенні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухваленому 14 квітня.
Нові правила спрямовані на уніфікацію структури рахунків, підвищення прозорості та наближення української системи до стандартів Європейського Союзу.
Нові правила формування платіжок за газ
У регуляторі зазначають, що оновлена форма платіжних документів відповідає нормам Директиви ЄС 1788/2024 та закону про ринок природного газу. Головна мета змін — зробити рахунки більш зрозумілими для споживачів і забезпечити чітке розмежування послуг.
Зміни передбачають:
- єдиний стандарт структури рахунка;
- обов’язковий перелік інформації в платіжці;
- можливість об’єднання рахунку за газ і його розподіл;
- регулярне оновлення даних у платіжних документах;
- вибір формату отримання рахунка (паперовий або електронний).
"Ці зміни спрямовані на підвищення прозорості розрахунків і наближення української системи до європейських стандартів", — зазначили в НКРЕКП.
Постанова набуде чинності з 1 жовтня 2026 року.
Додаткові нарахування та "третя платіжка"
Окрім оновлення основних квитанцій, частина побутових споживачів отримає ще один рахунок — за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.
Вартість таких робіт розподілятиметься між мешканцями будинку залежно від кількості квартир і протяжності комунікацій.
Орієнтовні суми:
- мінімальна вартість у 2026 році — близько 120 грн;
- у "складних" будинках — до 1 000 грн.
Чим більший будинок і "простіша" газова інфраструктура, тим нижчою буде вартість для однієї квартири.
Будь ласка, зачекайте...
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