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Новини газ
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Старі квитанції за газ йдуть у минуле - українці платитимуть за "європейськими" платіжками

Нові платіжки за газ

Україна переходить на оновлений європейський формат платіжок за розподіл природного газу, який дозволяє об’єднати рахунки за постачання та доставку газу в одному документі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у рішенні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухваленому 14 квітня.

Нові правила спрямовані на уніфікацію структури рахунків, підвищення прозорості та наближення української системи до стандартів Європейського Союзу.

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Нові правила формування платіжок за газ

У регуляторі зазначають, що оновлена форма платіжних документів відповідає нормам Директиви ЄС 1788/2024 та закону про ринок природного газу. Головна мета змін — зробити рахунки більш зрозумілими для споживачів і забезпечити чітке розмежування послуг.

Зміни передбачають:

  • єдиний стандарт структури рахунка;
  • обов’язковий перелік інформації в платіжці;
  • можливість об’єднання рахунку за газ і його розподіл;
  • регулярне оновлення даних у платіжних документах;
  • вибір формату отримання рахунка (паперовий або електронний).

"Ці зміни спрямовані на підвищення прозорості розрахунків і наближення української системи до європейських стандартів", — зазначили в НКРЕКП.

Постанова набуде чинності з 1 жовтня 2026 року.

Нова платіжка за газ

Нова платіжка за газ

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Додаткові нарахування та "третя платіжка"

Окрім оновлення основних квитанцій, частина побутових споживачів отримає ще один рахунок — за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Вартість таких робіт розподілятиметься між мешканцями будинку залежно від кількості квартир і протяжності комунікацій.

Орієнтовні суми:

  • мінімальна вартість у 2026 році — близько 120 грн;
  • у "складних" будинках — до 1 000 грн.

Чим більший будинок і "простіша" газова інфраструктура, тим нижчою буде вартість для однієї квартири.

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Автор: 

газ (10747) оплата (124)
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Топ коментарі
+20
Буде окрема плата за доставку квитанції?
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16.04.2026 21:17 Відповісти
+17
😁😁😁 - тобто , як і було колись ?
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16.04.2026 21:20 Відповісти
+17
Це дурдом ''Веселка'' У випадках здирання грошей ми підтягуємось до стандартів ЄС у всьому, а от про рівень життя простого українця це неначасі і взагалі нікого не *бе
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16.04.2026 21:29 Відповісти

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