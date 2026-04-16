РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7577 посетителей онлайн
Новости Сводка Генштаба
65 0

РФ совершила 100 атак за сутки: наибольшее давление на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток российские войска совершили 100 атак на позиции Сил обороны Украины, наибольшая активность зафиксирована на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 16 апреля.

В течение дня противник активно применял ракетное и авиационное вооружение, а также значительное количество дронов-камикадзе.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Интенсивность боевых действий и обстрелов

По данным Генштаба, с начала суток зафиксировано:

  • 100 боевых столкновений
  • 1 ракетный удар с применением 23 ракет
  • 56 авиационных ударов
  • 162 управляемые авиабомбы
  • 6451 дрон-камикадзе
  • 2593 обстрела позиций и населенных пунктов

"Всего с начала суток произошло 100 боевых столкновений", - отметили в Генеральном штабе.

На отдельных направлениях ситуация остается напряженной, в частности - на Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения, а также зафиксированы десятки обстрелов, в том числе с применением реактивных систем залпового огня.

На Купянском направлении украинские военные отразили три атаки, тогда как на Краматорском зафиксировано две попытки штурма. На Лиманском и Славянском направлениях активных боевых действий не было.

Самые горячие направления фронта

Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, где противник совершил 26 атак.

Оккупанты пытались продвинуться в районах следующих населенных пунктов:

  • Родинское
  • Удачное
  • Новоалександровка
  • Покровск
  • Молодецкое
  • Котлино

Два боевых столкновения на этом направлении продолжаются и в дальнейшем.

По предварительным подсчетам, потери противника на Покровском направлении составляют:

  • 65 убитых военных
  • 21 раненый
  • уничтожено:
    • 1 укрытие
    • 6 единиц автомобильной техники
    • 13 единиц специальной техники
    • 1 артиллерийская система
  • повреждено:
    • 1 танк
    • 6 артиллерийских систем
    • 6 единиц автомобильной техники
    • 7 единиц специальной техники
  • уничтожено или подавлено 207 беспилотников

Также активные боевые действия продолжались на Гуляйпольском направлении, где зафиксировано девять атак, а на Приднепровском направлении противник трижды безуспешно пытался продвинуться вперед.

На ряде направлений враг наносил авиационные удары, в частности - по населенным пунктам в Запорожской и Донецкой областях.

Автор: 

Генштаб ВС (7886) боевые действия (5882) война в Украине (8053)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 