РФ совершила 100 атак за сутки: наибольшее давление на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток российские войска совершили 100 атак на позиции Сил обороны Украины, наибольшая активность зафиксирована на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 16 апреля.
В течение дня противник активно применял ракетное и авиационное вооружение, а также значительное количество дронов-камикадзе.
Интенсивность боевых действий и обстрелов
По данным Генштаба, с начала суток зафиксировано:
- 100 боевых столкновений
- 1 ракетный удар с применением 23 ракет
- 56 авиационных ударов
- 162 управляемые авиабомбы
- 6451 дрон-камикадзе
- 2593 обстрела позиций и населенных пунктов
"Всего с начала суток произошло 100 боевых столкновений", - отметили в Генеральном штабе.
На отдельных направлениях ситуация остается напряженной, в частности - на Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения, а также зафиксированы десятки обстрелов, в том числе с применением реактивных систем залпового огня.
На Купянском направлении украинские военные отразили три атаки, тогда как на Краматорском зафиксировано две попытки штурма. На Лиманском и Славянском направлениях активных боевых действий не было.
Самые горячие направления фронта
Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, где противник совершил 26 атак.
Оккупанты пытались продвинуться в районах следующих населенных пунктов:
- Родинское
- Удачное
- Новоалександровка
- Покровск
- Молодецкое
- Котлино
Два боевых столкновения на этом направлении продолжаются и в дальнейшем.
По предварительным подсчетам, потери противника на Покровском направлении составляют:
- 65 убитых военных
- 21 раненый
- уничтожено:
- 1 укрытие
- 6 единиц автомобильной техники
- 13 единиц специальной техники
- 1 артиллерийская система
- повреждено:
- 1 танк
- 6 артиллерийских систем
- 6 единиц автомобильной техники
- 7 единиц специальной техники
- уничтожено или подавлено 207 беспилотников
Также активные боевые действия продолжались на Гуляйпольском направлении, где зафиксировано девять атак, а на Приднепровском направлении противник трижды безуспешно пытался продвинуться вперед.
На ряде направлений враг наносил авиационные удары, в частности - по населенным пунктам в Запорожской и Донецкой областях.
