РФ совершила 100 атак за сутки: наибольшее давление на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток российские войска совершили 100 атак на позиции Сил обороны Украины, наибольшая активность зафиксирована на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 16 апреля.

В течение дня противник активно применял ракетное и авиационное вооружение, а также значительное количество дронов-камикадзе.

Интенсивность боевых действий и обстрелов

По данным Генштаба, с начала суток зафиксировано:

100 боевых столкновений

1 ракетный удар с применением 23 ракет

56 авиационных ударов

162 управляемые авиабомбы

6451 дрон-камикадзе

2593 обстрела позиций и населенных пунктов

"Всего с начала суток произошло 100 боевых столкновений", - отметили в Генеральном штабе.

На отдельных направлениях ситуация остается напряженной, в частности - на Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения, а также зафиксированы десятки обстрелов, в том числе с применением реактивных систем залпового огня.

На Купянском направлении украинские военные отразили три атаки, тогда как на Краматорском зафиксировано две попытки штурма. На Лиманском и Славянском направлениях активных боевых действий не было.

Самые горячие направления фронта

Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, где противник совершил 26 атак.

Оккупанты пытались продвинуться в районах следующих населенных пунктов:

Родинское

Удачное

Новоалександровка

Покровск

Молодецкое

Котлино

Два боевых столкновения на этом направлении продолжаются и в дальнейшем.

По предварительным подсчетам, потери противника на Покровском направлении составляют:

65 убитых военных

21 раненый

уничтожено: 1 укрытие 6 единиц автомобильной техники 13 единиц специальной техники 1 артиллерийская система

повреждено: 1 танк 6 артиллерийских систем 6 единиц автомобильной техники 7 единиц специальной техники

уничтожено или подавлено 207 беспилотников

Также активные боевые действия продолжались на Гуляйпольском направлении, где зафиксировано девять атак, а на Приднепровском направлении противник трижды безуспешно пытался продвинуться вперед.

На ряде направлений враг наносил авиационные удары, в частности - по населенным пунктам в Запорожской и Донецкой областях.

