РФ здійснила 100 атак за добу: найбільший тиск на Покровському напрямку, - Генштаб

Російські війська від початку доби здійснили 100 атак на позиції Сил оборони України, найбільша активність зафіксована на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 22:00 16 квітня.

Протягом дня противник активно застосовував ракетне та авіаційне озброєння, а також значну кількість дронів-камікадзе.

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Інтенсивність бойових дій та обстрілів

За даними Генштабу, від початку доби зафіксовано:

100 бойових зіткнень

1 ракетний удар із застосуванням 23 ракет

56 авіаційних ударів

162 керовані авіабомби

6451 дрон-камікадзе

2593 обстріли позицій та населених пунктів

"Загалом від початку цієї доби відбулося 100 бойових зіткнень", — зазначили у Генеральному штабі.

На окремих напрямках ситуація залишається напруженою, зокрема на Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося чотири боєзіткнення, а також зафіксовано десятки обстрілів, зокрема із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Куп’янському напрямку українські військові відбили три атаки, тоді як на Краматорському — зафіксовано дві спроби штурму. На Лиманському та Слов’янському напрямках активних бойових дій не було.

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Найгарячіші напрямки фронту

Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському напрямку, де противник здійснив 26 атак.

Окупанти намагалися просунутися в районах таких населених пунктів:

Родинське

Удачне

Новоолександрівка

Покровськ

Молодецьке

Котлине

Два бойові зіткнення на цьому напрямку тривають і надалі.

За попередніми підрахунками, втрати противника на Покровському напрямку становлять:

65 ліквідованих військових

21 поранений

знищено: 1 укриття 6 одиниць автомобільної техніки 13 одиниць спеціальної техніки 1 артилерійську систему

пошкоджено: 1 танк 6 артилерійських систем 6 одиниць автомобільної техніки 7 одиниць спеціальної техніки

знищено або подавлено 207 безпілотників

Також активні бойові дії тривали на Гуляйпільському напрямку, де зафіксовано дев’ять атак, а на Придніпровському напрямку противник тричі безуспішно намагався просунутися вперед.

На низці напрямків ворог завдавав авіаційних ударів, зокрема по населених пунктах у Запорізькій та Донецькій областях.

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