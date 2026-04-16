РФ здійснила 100 атак за добу: найбільший тиск на Покровському напрямку, - Генштаб
Російські війська від початку доби здійснили 100 атак на позиції Сил оборони України, найбільша активність зафіксована на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 22:00 16 квітня.
Протягом дня противник активно застосовував ракетне та авіаційне озброєння, а також значну кількість дронів-камікадзе.
Інтенсивність бойових дій та обстрілів
За даними Генштабу, від початку доби зафіксовано:
- 100 бойових зіткнень
- 1 ракетний удар із застосуванням 23 ракет
- 56 авіаційних ударів
- 162 керовані авіабомби
- 6451 дрон-камікадзе
- 2593 обстріли позицій та населених пунктів
"Загалом від початку цієї доби відбулося 100 бойових зіткнень", — зазначили у Генеральному штабі.
На окремих напрямках ситуація залишається напруженою, зокрема на Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося чотири боєзіткнення, а також зафіксовано десятки обстрілів, зокрема із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
На Куп’янському напрямку українські військові відбили три атаки, тоді як на Краматорському — зафіксовано дві спроби штурму. На Лиманському та Слов’янському напрямках активних бойових дій не було.
Найгарячіші напрямки фронту
Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському напрямку, де противник здійснив 26 атак.
Окупанти намагалися просунутися в районах таких населених пунктів:
- Родинське
- Удачне
- Новоолександрівка
- Покровськ
- Молодецьке
- Котлине
Два бойові зіткнення на цьому напрямку тривають і надалі.
За попередніми підрахунками, втрати противника на Покровському напрямку становлять:
- 65 ліквідованих військових
- 21 поранений
- знищено:
- 1 укриття
- 6 одиниць автомобільної техніки
- 13 одиниць спеціальної техніки
- 1 артилерійську систему
- пошкоджено:
- 1 танк
- 6 артилерійських систем
- 6 одиниць автомобільної техніки
- 7 одиниць спеціальної техніки
- знищено або подавлено 207 безпілотників
Також активні бойові дії тривали на Гуляйпільському напрямку, де зафіксовано дев’ять атак, а на Придніпровському напрямку противник тричі безуспішно намагався просунутися вперед.
На низці напрямків ворог завдавав авіаційних ударів, зокрема по населених пунктах у Запорізькій та Донецькій областях.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль