Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 316 070 человек (+1000 за сутки), 11 870 танков, 40 160 артиллерийских систем, 24 400 БТР. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 316 070 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.04.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 316 070 (+1 000) человек
  • танков – 11 870 (+4) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 400 (+9) шт.
  • артиллерийских систем – 40 160 (+114) шт.
  • РСЗО – 1 739 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1 349 (+2) ед.
  • самолетов – 435 (+0) шт.
  • вертолетов – 350 (+0) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 243 008 (+2 410) шт.
  • крылатые ракеты – 4 549 (+12) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 90 014 (+253) шт.
  • специальная техника – 4 129 (+3) ед.

Оце намолотили! 🔥🔥🔥
17.04.2026 07:46 Ответить
386 одиниць техніки!
17.04.2026 07:59 Ответить
Давно артилерії за 100+ не було 👏
17.04.2026 08:05 Ответить
Та й було то всього чотири рази разом з сьогодняшнім і все в березні минулого року, тобто більше року не було за сто.
17.04.2026 08:54 Ответить
Оце дали кацапам прикурити! Слава ЗСУ!
17.04.2026 08:06 Ответить
Героям слава!!!!!
17.04.2026 08:46 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
17.04.2026 08:49 Ответить
Минув 4440 день москальсько-української війни.
386!!! одиниць знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
Броня норм, арта, спецтехніка, ППО та логістика просто супер.
ББМ закрили чергову сотню. Логістика перевалила за 90 000!
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 316 000 це більше ніж все населення Володимирської області.
17.04.2026 09:00 Ответить
17.04.2026 09:02 Ответить
 
 