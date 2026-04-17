Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 316 070 человек (+1000 за сутки), 11 870 танков, 40 160 артиллерийских систем, 24 400 БТР. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 316 070 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.04.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 316 070 (+1 000) человек
- танков – 11 870 (+4) шт.
- боевых бронированных машин – 24 400 (+9) шт.
- артиллерийских систем – 40 160 (+114) шт.
- РСЗО – 1 739 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 349 (+2) ед.
- самолетов – 435 (+0) шт.
- вертолетов – 350 (+0) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 243 008 (+2 410) шт.
- крылатые ракеты – 4 549 (+12) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 90 014 (+253) шт.
- специальная техника – 4 129 (+3) ед.
386!!! одиниць знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
Броня норм, арта, спецтехніка, ППО та логістика просто супер.
ББМ закрили чергову сотню. Логістика перевалила за 90 000!
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 316 000 це більше ніж все населення Володимирської області.