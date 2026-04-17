Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 316 070 осіб (+1000 за добу), 11 870 танків, 40 160 артсистем, 24 400 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 316 070 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.04.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 316 070 (+1 000) осіб
- танків – 11 870 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 24 400 (+9) од.
- артилерійських систем – 40 160 (+114) од.
- РСЗВ – 1 739 (+1) од.
- засоби ППО – 1 349 (+2) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 243 008 (+2 410) од.
- крилаті ракети – 4 549 (+12) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 90 014 (+253) од.
- спеціальна техніка – 4 129 (+3) од.
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386!!! одиниць знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
Броня норм, арта, спецтехніка, ППО та логістика просто супер.
ББМ закрили чергову сотню. Логістика перевалила за 90 000!
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 316 000 це більше ніж все населення Володимирської області.