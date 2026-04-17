Вследствие удара российского дрона в Харькове пострадал человек, поврежден резервуар с патокой

В пятницу, 17 апреля, российские войска нанесли удар беспилотником по Слободскому району Харькова. Вследствие попадания был поврежден резервуар, произошла утечка мелассы. Пострадал один человек.

Об этом сообщает Харьковский городской совет со ссылкой на директора Департамента чрезвычайных ситуаций Богдана Гладких, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия атаки

Резервуар со свекольной мелассой (патокой), поврежденный вражеским дроном, расположен на территории гражданского предприятия в Слободском районе.

"Меласса — это густой сладкий сироп, который получают при производстве сахара. Ее используют в пищевой промышленности, например, в выпечке и кондитерских изделиях. Вещество не представляет опасности ни для людей, ни для окружающей среды. Это пищевой продукт, который не является токсичным. В больших количествах меласса может быть лишь липкой и создавать неудобства для передвижения, но не отравляет воздух, воду или почву", — говорится в сообщении.

В резервуаре находилось около 5,5 тыс. куб. м вещества. Из-за повреждения вытекло примерно половина этого количества. Жидкость разлилась по окружающей территории.

Вследствие атаки ранения получил один человек — ему оказывается медицинская помощь.

На месте работают специалисты коммунальных служб и ГСЧС.

Опасности вследствие утечки нет

"Продолжается ликвидация последствий этой атаки, чтобы остановить утечку мелассы. Предварительно, часть жидкости попала в водоемы Харькова. Она не представляет опасности", — подчеркнул Гладких.

