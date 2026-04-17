Внаслідок удару російського дрона у Харкові постраждала людина, пошкоджено резервуар з патокою
У п'ятницю, 17 квітня, російські війська завдали удару безпілотником по Слобідському району Харкова. Внаслідок влучання пошкоджено резервуар, стався витік меляси. Постраждала одна людина.
Про це повідомляє Харківська міська рада з посиланням на директора Департаменту надзвичайних ситуацій Богдана Гладких, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
Резервуар із буряковою меляcою (патокою), який пошкодив ворожий дрон, розташований на території цивільного підприємства в Слобідському районі.
- "Патока - це густий солодкий сироп, який отримують під час виробництва цукру. Її використовують у харчовій промисловості, наприклад, у випічці та кондитерських виробах. Речовина не становить небезпеки ні для людей, ні для довкілля. Це харчовий продукт, який не є токсичним. У великих обсягах меляса може бути лише липкою та створювати незручності для пересування, але не отруює повітря, воду чи ґрунт", - йдеться у повідомленні.
У резервуарі було близько 5,5 тис. куб. м речовини. Через пошкодження витекла приблизно половина цієї кількості. Рідина розлилася по навколишній території.
Внаслідок атаки поранень зазнала одна людина - їй надається медична допомога.
На місці працюють фахівці комунальних служб і ДСНС.
Небезпеки внаслідок витоку немає
"Триває ліквідація цієї атаки, щоб зупинити витік меляси. Попередньо, частина рідини потрапила до водойм Харкова. Вона не несе небезпеки",- наголосив Гладких.
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