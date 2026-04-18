После атаки РФ - масштабное отключение электроэнергии в Черниговской области: 380 тысяч человек без электричества
В результате ночного удара по энергообъекту в Черниговской области остались без электричества сотни тысяч потребителей. Ведутся восстановительные работы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АО "Черниговоблэнерго".
"В 4:00 в результате вражеской атаки поврежден важный энергообъект в Нежинском районе. Остались без электричества 380 тысяч абонентов в городах Чернигов, Прилуки, Нежин, Славутич, Черниговском, Нежинском и Прилукском районах".
В компании сообщили, что энергетики уже проводят аварийно-восстановительные работы для возвращения электричества потребителям.
Что предшествовало?
В результате массированной российской атаки приостановила работу Черниговская ТЭЦ. Объекты критической инфраструктуры вновь подверглись целенаправленному поражению, что повлияло на стабильность их функционирования.
