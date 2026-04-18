Новости Обстрелы Черниговщины
После атаки РФ - масштабное отключение электроэнергии в Черниговской области: 380 тысяч человек без электричества

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

В результате ночного удара по энергообъекту в Черниговской области остались без электричества сотни тысяч потребителей. Ведутся восстановительные работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АО "Черниговоблэнерго".

"В 4:00 в результате вражеской атаки поврежден важный энергообъект в Нежинском районе. Остались без электричества 380 тысяч абонентов в городах Чернигов, Прилуки, Нежин, Славутич, Черниговском, Нежинском и Прилукском районах".

В компании сообщили, что энергетики уже проводят аварийно-восстановительные работы для возвращения электричества потребителям.

Что предшествовало?

В результате массированной российской атаки приостановила работу Черниговская ТЭЦ. Объекты критической инфраструктуры вновь подверглись целенаправленному поражению, что повлияло на стабильность их функционирования.

Для зелідора Всесвіту це фігня дрібниці, він вже Ормузьку протоку захищає відводить загрози, а Україна і українці то таке, хай сами розгребають його "про@оби".
18.04.2026 07:43 Ответить
І так кожну ніч ворог знищує енергетику ,влада робить вигляд що нічого не сталося, от захистити Близькосхідні країни то інше питаня.
18.04.2026 07:55 Ответить
Ішак чітко показав в 2022р,що його ціль-знищення України.Дива від потужного зрадника не буде.Мудрий наріт дана ситуація цілком влаштовує,то ж які питання до влади
18.04.2026 08:23 Ответить
 
 