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Новини Обстріли Чернігівщини
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Після атаки РФ масштабне знеструмлення на Чернігівщині: 380 тисяч абонентів без електрики

РФ вдарила по енергетиці Чернігівщини: знеструмлено 380 тисяч абонентів
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Внаслідок нічного удару по енергооб’єкту в Чернігівській області знеструмлено сотні тисяч споживачів. Тривають відновлювальні роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в АТ "Чернігівобленерго".

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"О 4:00 внаслідок ворожої атаки пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Знеструмлено 380 тисяч абонентів у містах Чернігів, Прилуки, Ніжин, Славутич, Чернігівському, Ніжинському і Прилуцькому районах".

В компанії повідомили, що енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи для повернення електрики споживачам.

Що передувало?

Внаслідок масованої російської атаки призупинила роботу Чернігівська ТЕЦ. Об’єкти критичної інфраструктури знову зазнали цілеспрямованого ураження, що вплинуло на стабільність їхнього функціонування.

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знеструмлення (144) Чернігівська область (1431) Ніжинський район (64)
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