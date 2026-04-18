РФ создает новые подразделения для защиты портов от атак дронов, – СМИ

Россия срочно призывает резервистов для защиты нефтяных терминалов Усть-Луга и Приморск из-за угрозы атак беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет британское издание Independent.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что решение было принято после совещания силовых структур. По его словам, подразделения будут работать на территории предприятий и стратегических объектов. При этом он прямо не упомянул Украину, однако подчеркнул необходимость усиления защиты неба от дронов.

Российская сторона также заявляет о росте атак: за март, по данным пропагандистов, якобы перехвачено более 11 тысяч беспилотников, что вдвое больше, чем в феврале.

Резервистампредлагают контракты сроком от нескольких месяцев до нескольких лет с задачей обнаружения и уничтожения воздушных целей, в частности над портами. При этом такие контракты фактически действуют до завершения объявленной ранее "частичной мобилизации".

На этом фоне российское Минобороны обнародовало список европейских предприятий, которые якобы производят дроны для Украины. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев назвал их "потенциальными целями".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что страны Европы становятся "непосредственными участниками конфликта", комментируя возможность ударов.

Удары по портам

В марте 2026 года сообщалось о серии атак на портовую инфраструктуру Ленинградской области РФ, в частности в районе Балтийского моря. Чаще всего упоминались порты Усть-Луга и Приморск. Однако Силы обороны пытались атаковать портовую инфраструктуру Ленинградской области и ранее.

4 января 2025 года украинские дроны пытались атаковать крупнейший в РФ морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области. Отмечается, что дальнобойные дроны Службы безопасности преодолели более 900 километров, долетели почти до Санкт-Петербурга и успешно поразили цель. В частности, были поражены емкости с газовым конденсатом. В конце января стало известно, что поставки нефти через этот порт приостановлены.

12 сентября беспилотники атаковали крупнейший российский нефтеналивной порт "Приморск", горело как минимум одно судно.

Удары в марте 2026 года:

23 марта в Ленинградской области России сообщили о масштабной атаке беспилотников, в результате которой произошел пожар в порту Приморска и была повреждена инфраструктура. В результате атаки был поврежден резервуар с топливом, что привело к пожару. Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил поражение резервуарного парка и нефтеналивной инфраструктуры;

В ночь на среду, 25 марта, территорию Ленинградской области РФ снова атаковали беспилотники. В результате атаки возник пожар в порту Усть-Луга. По данным соцсетей, предположительно, был поврежден корабль;

В ночь на пятницу, 27 марта, Ленинградская область подверглась очередной атаке беспилотников - уже третьей подряд. Сообщалось о взрывах и пожарах в районе портов Приморск и Усть-Луга. Вероятно, была поражена портовая инфраструктура. Впоследствии стало известно, что полностью сгорел один нефтеналивной причал;

В ночь на воскресенье, 29 марта, беспилотники снова атаковали Ленинградскую область РФ. Порт Усть-Луга получил новые повреждения, возник пожар. В СБУ отметили, что удар был нанесен дальнобойными беспилотниками Центра спецопераций "Альфа";

В ночь на 31 марта российский порт Усть-Луга снова подвергся атаке беспилотников. Это уже третий удар по объекту за месяц и седьмой день подряд атак в Ленинградской области.

