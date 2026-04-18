РФ створює нові підрозділи для захисту портів від атак дронів, - ЗМІ

Росія терміново набирає резервістів для оборони нафтових терміналів Усть-Луга та Приморськ через загрозу атак безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише британське видання Independent.

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Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко зазначив, що рішення ухвалили після наради силових структур. За його словами, підрозділи працюватимуть на території підприємств і стратегічних об’єктів. Водночас він прямо не згадав Україну, однак наголосив на необхідності посилення захисту неба від дронів.

Російська сторона також заявляє про зростання атак: за березень, за даними пропагандистів, нібито перехоплено понад 11 тисяч безпілотників, що удвічі більше, ніж у лютому.

Резервістам пропонують контракти від кількох місяців до років із завданням виявлення та знищення повітряних цілей, зокрема над портами. Водночас такі контракти фактично діють до завершення оголошеної раніше "часткової мобілізації".

На цьому тлі російське Міноборони оприлюднило перелік європейських підприємств, які нібито виробляють дрони для України. Колишній президент РФ Дмитро Медведєв назвав їх "потенційними цілями".

Речник Кремля Дмитро Пєсков, своєю чергою, заявив, що країни Європи стають "безпосередніми учасниками конфлікту", коментуючи можливість ударів.

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Удари по портах

У березні 2026 року повідомлялося про серію атак на портову інфраструктуру Ленінградської області РФ, зокрема в районі Балтійського моря. Найчастіше згадувалися порти Усть-Луга та Приморськ. Проте Сили Оборони намагались атакувати портову інфраструктуру Ленінградської області і раніше.

4 січня 2025 року, українські дрони намагалися атакувати найбільший у РФ морський торговельний порт Усть-Луга в Ленінградській області. Зазначається, далекобійні дрони Служби безпеки подолали понад 900 кілометрів, долетіли майже до Санкт-Петербурга та успішно уразили ціль. Зокрема, уразили ємності із газовим конденсатом. Наприкінці січня стало відомо, що постачання нафти через цей порт призупинилося.

12 вересня безпілотники атакували найбільший російський нафтоналивний порт "Приморськ", горіло мінімум одне судно.

Удари у березні 2026 року:

23 березня у Ленінградській області Росії повідомили про масштабну атаку безпілотників, унаслідок якої сталася пожежа в порту Приморська та пошкоджено інфраструктуру. Унаслідок атаки було пошкоджено резервуар із паливом, що спричинило пожежу. Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив ураження резервуарного парку та нафтоналивної інфраструктури;

У ніч проти середи, 25 березня, територію Ленінградської області РФ знову атакували безпілотники. Внаслідок атаки виникла пожежа в порту Усть-Луга. За даними соцмереж, імовірно, зазнав пошкодження корабель;

У ніч проти п’ятниці, 27 березня, Ленінградська область зазнала чергової атаки безпілотників - вже третьої поспіль. Повідомлялося про вибухи та пожежі в районі портів Приморськ і Усть-Луга. Ймовірно, було уражено портову інфраструктуру. Згодом стало відомо, що повністю вигорів один нафтоналивний причал;

У ніч проти неділі, 29 березня, безпілотники знову атакували Ленінградську область РФ. Порт Усть-Луга зазнав нових пошкоджень, виникла пожежа. У СБУ зазначили, що удару було завдано далекобійними безпілотниками Центру спецоперацій "Альфа";

У ніч на 31 березня російський порт Усть-Луга знову зазнав атаки безпілотників. Це вже третій удар по об’єкту за місяць і сьомий день поспіль атак у Ленінградській області.

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