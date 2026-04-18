На Покровском направлении РФ штурмует небольшими группами и FPV-дронами, - бригада "Рубеж"

Враг использует небольшие штурмовые группы и дроны на Покровском направлении, однако украинские военные уничтожают их ещё до того, как они приблизятся к позициям. При этом в последнее время применение тяжёлой техники практически не фиксируется.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал военнослужащий 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины Андрей Отченаш.

"Вчера была чрезвычайно огромная единица техники, которая невероятно напугала нас. Это был самокат, он был уничтожен буквально через 50 секунд после того, как солдат выехал на самокате. Мы так и не поняли шутку, потому что он был один, он ехал по полю. Мы уничтожили самокат с самокатчиком, и на этом, в принципе, штурмовая операция закончилась", - сообщил он.

Враг активно использует мототехнику и FPV-дроны

В свою очередь, россияне активно используют мотоциклы и квадроциклы. Впрочем, как подчеркнул Отченаш, за последние полтора месяца ни один такой штурм не увенчался успехом.

Наибольшую угрозу по-прежнему представляют подразделения беспилотных систем противника. Количество FPV-дронов у врага чрезвычайно велико. В то же время, несмотря на количественное превосходство, уровень подготовки российских операторов остается ниже.

"Россияне очень часто используют метод "мне сказали сделать, ну я сделал, главное, чтобы галочка была". Поэтому действительно качество у них ниже, но количество - это просто запредельное. В марте только в районе обороны бригады "Рубеж" было обнаружено 5 тысяч FPV-дронов", - сказал Отченаш.

