На Покровському напрямку РФ штурмує малими групами та FPV-дронами, - бригада "Рубіж"

Ворог використовує малі штурмові групи та дрони на Покровському напрямку, однак українські військові знищують їх ще до підходу до позицій. Водночас застосування важкої техніки останнім часом майже не фіксується.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів військовослужбовець 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України Андрій Отченаш.

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"Вчора була надзвичайно величезна одиниця техніки, яка неймовірно налякала нас. Це був самокат, він був знищений буквально через 50 секунд після того, як солдат виїхав на самокаті. Ми так і не зрозуміли приколу, тому що він був один, він їхав по полю. Ми знищили самокат з самокатчиком, і на цьому, в принципі, штурмова дія закінчилась", - повідомив він.

Ворог активно використовує мототехніку та FPV-дрони

Натомість росіяни активно використовують мотоцикли та квадроцикли. Втім, як підкреслив Отченаш, за останні півтора місяця жоден такий штурм не був успішним.

Найбільшою загрозою залишаються підрозділи безпілотних систем противника. Кількість FPV-дронів у ворога надзвичайно велика. Водночас попри кількісну перевагу, рівень підготовки російських операторів залишається нижчим.

"Росіяни дуже часто використовують метод "мені сказали зробити, ну я зробив, головне, щоб галочка була". Тому дійсно якість в них нижча, але кількість - це просто капець. В березні тільки виявлено в районі оборони бригади "Рубіж" 5 тисяч FPV-дронів", - сказав Отченаш.

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