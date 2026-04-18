РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9756 посетителей онлайн
Новости Отключение электроэнергии
500 4

Из-за пожара на подстанции возможны перебои с электричеством в Днепровском районе Киева

В Киеве горит подстанция

В Киеве произошел пожар на подстанции, возможны перебои с электроснабжением в Днепровском районе.

Об этом сообщает КГГА, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"В отдельных частях Днепровского района – перебои с электроснабжением из-за пожара на подстанции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийные бригады прибыли на место.

Задержка электротранспорта

Кроме того, сообщается, что из-за отсутствия напряжения в сети задерживается ряд маршрутов электротранспорта. В частности:

  • троллейбусы №№ 30, 31, 34, 37, 43, 44, 47, 50, 50-К,
  • трамваи №№ 22, 27, 28, 33, 35.

Автор: 

Киев (26182) пожар (5967) Тарифы на электроэнергию (2367)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У Києві зайнялася пожежа на підстанції, можливі перебої електропостачання у Дніпровському районі. можливий теракт???
показать весь комментарий
18.04.2026 21:15 Ответить
Таке відбувається в Дніпровському районі не перший раз, в кінці березня теж були перебої зі світлом і до речі ,чомусь завжди по суботах ,якась містика.
показать весь комментарий
18.04.2026 21:23 Ответить
Хто фізику в школі не вчив - для того містика. Це як відео в Ютубі - де дядько зібрав схему для неуків: акумулятор живить інвертор і через зарядний пристрій від інвертора заряджає сам себе. Для неуків це відео було як відро холодної води
показать весь комментарий
18.04.2026 21:39 Ответить
 
 