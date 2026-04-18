Из-за пожара на подстанции возможны перебои с электричеством в Днепровском районе Киева
В Киеве произошел пожар на подстанции, возможны перебои с электроснабжением в Днепровском районе.
Об этом сообщает КГГА, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"В отдельных частях Днепровского района – перебои с электроснабжением из-за пожара на подстанции", – говорится в сообщении.
Отмечается, что аварийные бригады прибыли на место.
Задержка электротранспорта
Кроме того, сообщается, что из-за отсутствия напряжения в сети задерживается ряд маршрутов электротранспорта. В частности:
- троллейбусы №№ 30, 31, 34, 37, 43, 44, 47, 50, 50-К,
- трамваи №№ 22, 27, 28, 33, 35.
