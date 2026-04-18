Пожежа на підстанції в Києві: ситуацію з енергопостачанням у Дніпровському районі стабілізували (оновлено)

У Києві зайнялася пожежа на підстанції, можливі перебої електропостачання у Дніпровському районі.

Про це повідомляє КМДА, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"В окремих частинах Дніпровського району – перебої з електропостачанням через пожежу на підстанції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що аварійні бригади прибули на місце.

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Затримка електротранспорту

Крім того, повідомляється, що через відсутність напруги в мережі затримується низка маршрутів електротранспорту. Зокрема:

тролейбуси №№ 30, 31, 34, 37, 43, 44, 47, 50, 50-К,

трамваї №№ 22, 27, 28, 33, 35.

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Оновлення

Пізніше у КМДА повідомили, що ситуацію з енергопостачанням у Дніпровському районі стабілізували.

Зазначається, що фахівці ДТЕК заживили близько 5 тисяч абонентів.

Наразі без електропостання залишається частина приватного сектора.