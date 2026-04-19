Более 70 обстрелов за сутки в Сумской области: есть погибший и семеро раненых

Под ударами оказались несколько общин Сумской области. Есть жертвы среди гражданского населения

За сутки российские войска совершили более 70 обстрелов 31 населенного пункта в 17 громадах Сумской области. В результате атак погиб один человек, еще семеро получили ранения, зафиксированы многочисленные повреждения жилых домов, инфраструктуры и транспорта.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Жертвы атак РФ

  •   Великописаревская громада – погиб мужчина (данные уточняются);
  •  Середино-Будская громада – ранены мужчины 51 и 73 лет;
  • Сумская громада – пострадали мужчины 51 и 34 лет; 
  • Верхнесироватская громада – пострадали 53-летняя женщина, 58-летний мужчина и 72-летняя женщина (атака 18 апреля).

Смотрите также: Россияне нанесли прицельный удар по пожарной части на Сумщине: повреждено здание и техника. ФОТО

Повреждения:

  •  Шосткинская, Середино-Будская громады – жилые (частные и многоквартирные) и нежилые здания, инфраструктура, транспорт;
  •  Эсманьская громада – разрушенный частный дом; 
  • Глуховская громада – частные дома, нежилые помещения, транспорт; 
  • Великописаревская громада – административное здание, частный дом, хозяйственные и нежилые сооружения, автомобиль; 
  • Садовская громада – дом культуры, транспорт; 
  • Березовская громада – грузовой автомобиль;
  • Тростянецкая громада – нежилое помещение; 
  • Сумская, Верхнесироватская громады – объекты инфраструктуры, жилье, транспорт.

Читайте также: Четыре человека пострадали в результате вражеских атак на Сумщину

 Воздушная тревога длилась 18 часов 19 минут.

