Более 70 обстрелов за сутки в Сумской области: есть погибший и семеро раненых

За сутки российские войска совершили более 70 обстрелов 31 населенного пункта в 17 громадах Сумской области. В результате атак погиб один человек, еще семеро получили ранения, зафиксированы многочисленные повреждения жилых домов, инфраструктуры и транспорта.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Жертвы атак РФ

Великописаревская громада – погиб мужчина (данные уточняются);

Середино-Будская громада – ранены мужчины 51 и 73 лет;

Сумская громада – пострадали мужчины 51 и 34 лет;

Верхнесироватская громада – пострадали 53-летняя женщина, 58-летний мужчина и 72-летняя женщина (атака 18 апреля).

Повреждения:

Шосткинская, Середино-Будская громады – жилые (частные и многоквартирные) и нежилые здания, инфраструктура, транспорт;

Эсманьская громада – разрушенный частный дом;

Глуховская громада – частные дома, нежилые помещения, транспорт;

Великописаревская громада – административное здание, частный дом, хозяйственные и нежилые сооружения, автомобиль;

Садовская громада – дом культуры, транспорт;

Березовская громада – грузовой автомобиль;

Тростянецкая громада – нежилое помещение;

Сумская, Верхнесироватская громады – объекты инфраструктуры, жилье, транспорт.

Воздушная тревога длилась 18 часов 19 минут.