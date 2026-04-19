Более 70 обстрелов за сутки в Сумской области: есть погибший и семеро раненых
За сутки российские войска совершили более 70 обстрелов 31 населенного пункта в 17 громадах Сумской области. В результате атак погиб один человек, еще семеро получили ранения, зафиксированы многочисленные повреждения жилых домов, инфраструктуры и транспорта.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
Жертвы атак РФ
- Великописаревская громада – погиб мужчина (данные уточняются);
- Середино-Будская громада – ранены мужчины 51 и 73 лет;
- Сумская громада – пострадали мужчины 51 и 34 лет;
- Верхнесироватская громада – пострадали 53-летняя женщина, 58-летний мужчина и 72-летняя женщина (атака 18 апреля).
Повреждения:
- Шосткинская, Середино-Будская громады – жилые (частные и многоквартирные) и нежилые здания, инфраструктура, транспорт;
- Эсманьская громада – разрушенный частный дом;
- Глуховская громада – частные дома, нежилые помещения, транспорт;
- Великописаревская громада – административное здание, частный дом, хозяйственные и нежилые сооружения, автомобиль;
- Садовская громада – дом культуры, транспорт;
- Березовская громада – грузовой автомобиль;
- Тростянецкая громада – нежилое помещение;
- Сумская, Верхнесироватская громады – объекты инфраструктуры, жилье, транспорт.
Воздушная тревога длилась 18 часов 19 минут.
