Понад 70 обстрілів за добу на Сумщині: є загиблий і семеро поранених

Під ударами опинилися кілька громад Сумщини. Є жертви серед цивільних

Протягом доби війська Росія здійснили понад 70 обстрілів 31 населеного пункту у 17 громадах Сумської області. Унаслідок атак загинула одна людина, ще семеро дістали поранення, зафіксовано численні пошкодження житла, інфраструктури та транспорту.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Понад 70 обстрілів по 31 населеному пункту у 17 громадах області.

Жертви атак РФ

  •   Великописарівська громада – загинув чоловік (дані уточнюються);
  •  Середино-Будська громада – поранені чоловіки 51 і 73 років;
  • Сумська громада – постраждали чоловіки 51 і 34 років; 
  • Верхньосироватська громада – постраждали 53-річна жінка, 58-річний чоловік і 72-річна жінка (атака 18 квітня).

Пошкодження:

  •  Шосткинська, Середино-Будська громади – житлові (приватні та багатоквартирні) і нежитлові будівлі, інфраструктура, транспорт;
  •  Есманьська громада – зруйноване приватне домоволодіння; 
  • Глухівська громада – приватні будинки, нежитлові приміщення, транспорт; 
  • Великописарівська громада – адмінбудівля, приватний будинок, господарчі та нежитлові споруди, автомобіль; 
  • Садівська громада – будинок культури, транспорт; 
  • Березівська громада – вантажний автомобіль;
  • Тростянецька громада – нежитлове приміщення; 
  • Сумська, Верхньосироватська громади – об’єкти інфраструктури, житло, транспорт.

 Повітряна тривога тривала 18 годин 19 хвилин.

