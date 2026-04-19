Понад 70 обстрілів за добу на Сумщині: є загиблий і семеро поранених

Протягом доби війська Росія здійснили понад 70 обстрілів 31 населеного пункту у 17 громадах Сумської області. Унаслідок атак загинула одна людина, ще семеро дістали поранення, зафіксовано численні пошкодження житла, інфраструктури та транспорту.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Жертви атак РФ

Великописарівська громада – загинув чоловік (дані уточнюються);

Середино-Будська громада – поранені чоловіки 51 і 73 років;

Сумська громада – постраждали чоловіки 51 і 34 років;

Верхньосироватська громада – постраждали 53-річна жінка, 58-річний чоловік і 72-річна жінка (атака 18 квітня).

Пошкодження:

Шосткинська, Середино-Будська громади – житлові (приватні та багатоквартирні) і нежитлові будівлі, інфраструктура, транспорт;

Есманьська громада – зруйноване приватне домоволодіння;

Глухівська громада – приватні будинки, нежитлові приміщення, транспорт;

Великописарівська громада – адмінбудівля, приватний будинок, господарчі та нежитлові споруди, автомобіль;

Садівська громада – будинок культури, транспорт;

Березівська громада – вантажний автомобіль;

Тростянецька громада – нежитлове приміщення;

Сумська, Верхньосироватська громади – об’єкти інфраструктури, житло, транспорт.

Повітряна тривога тривала 18 годин 19 хвилин.