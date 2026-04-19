Понад 70 обстрілів за добу на Сумщині: є загиблий і семеро поранених
Протягом доби війська Росія здійснили понад 70 обстрілів 31 населеного пункту у 17 громадах Сумської області. Унаслідок атак загинула одна людина, ще семеро дістали поранення, зафіксовано численні пошкодження житла, інфраструктури та транспорту.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Жертви атак РФ
- Великописарівська громада – загинув чоловік (дані уточнюються);
- Середино-Будська громада – поранені чоловіки 51 і 73 років;
- Сумська громада – постраждали чоловіки 51 і 34 років;
- Верхньосироватська громада – постраждали 53-річна жінка, 58-річний чоловік і 72-річна жінка (атака 18 квітня).
Пошкодження:
- Шосткинська, Середино-Будська громади – житлові (приватні та багатоквартирні) і нежитлові будівлі, інфраструктура, транспорт;
- Есманьська громада – зруйноване приватне домоволодіння;
- Глухівська громада – приватні будинки, нежитлові приміщення, транспорт;
- Великописарівська громада – адмінбудівля, приватний будинок, господарчі та нежитлові споруди, автомобіль;
- Садівська громада – будинок культури, транспорт;
- Березівська громада – вантажний автомобіль;
- Тростянецька громада – нежитлове приміщення;
- Сумська, Верхньосироватська громади – об’єкти інфраструктури, житло, транспорт.
Повітряна тривога тривала 18 годин 19 хвилин.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль